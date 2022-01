Ante las bajas ventas de Vanguard: Call of Duty podría estrenar pronto un nuevo título, sería Call of Duty: Modern Warfare II 2022

Call of Duty: Vanguard no ha cumplido con las expectativas de las gamers, esto a nivel general, porque también hay que destacar que fue uno de los juegos más descargados en PlayStation Store en 2021, pero en general sus ventas no acompañaron, por lo que se podría estar considerando el adelantar un nuevo título de Call of Duty de este año. Eso se dio a conocer a través de una filtración.

Esta filtración la hizo Tom Henderson, quien ya ha estado envuelto en otros rumores como el remake de The Last of Us para PS5. Henderson publicó en su cuenta de Twitter que: "escuché rumores de que el título podría lanzarse en octubre debido a las bajas ventas de Vanguard".

Después mencionó que el juego que adelantaría su estreno sería Call of Duty: Modern Warfare II 2022, el cual sería revelado a mediados de este año. Junto con eso agregó que se vendría una actualización gigante para Call of Duty: Warzone.

¿Cuándo se estrenó Call of Duty: Vanguard?

Este juego se estrenó oficialmente el 5 de noviembre de 2021 y actualmente está disponible para las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC (vía Steam).