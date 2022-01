Por ahora un fuerte rumor: el remake del juego The Last of Us podría estrenarse durante este 2022

The Last of Us fue uno de los mejores juegos de la década de anterior, y cabe destacar que entre los dos juegos que hasta ahora tiene la saga este ha sido mucho mejor evaluado que su sucesor: The Last of Us 2. Después de su remasterización a PS4, se ha rumoreado que el título que tiene como protagonistas a Joel y Ellie podría volver ahora con un remake, y al parecer eso podría ser una realidad después de la presentación de Sony en la CES 2022.

Durante la presentación de Sony en la feria electrónica una de las principales cosas que destacó fue el anuncio de la PlayStation VR2, pero durante un pequeño metraje de apoyo se pudo visualizar a Joel y Ellie con un aspecto mejorado, lo que provocó el aumento de los rumores. Los rumores sobre este remake comenzaron en abril de 2021 cuando el periodista Jason Schreier reveló el proyecto detallado en un artículo publicado en el sitio Bloomberg.

¿Cuándo se estrena The Last of Us Remake?

Por ahora son solo rumores, pero según el periodista Tom Henderson el juego remake podría llegar durante el segundo semestre de 2022 solo para la plataforma de PlayStation 5.

The Last of Us es un juego de acción y supervivencia que se estrenó el 14 de junio de 2013 que trata sobre Joel y Ellie, dos personas que no tienen ningún parentesco, pero que se unen para sobrevivir en un Estados Unidos envuelto en una pandemia en la que su virus convierte a las personas en caníbales.