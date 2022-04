Esta fusión de PS Plus y PS How estará disponible para las consolas de PlayStation 4 y PlayStation 5

¡Será en 2022! PlayStation anuncia las fechas de lanzamiento del nuevo servicio de PS Plus

Durante este viernes la plataforma de PlayStation reveló las fechas de lanzamiento del nuevo servicio de PlayStation Plus, el cual todavía no tiene nombre definido. Este nuevo PS Plus estará disponible para PS4 y PS5.

¿Cuándo se estrena el nuevo servicio de PlayStation Plus?

Asia (menos Japón): 23 de mayo de 2022

Japón: 1 de junio de 2022

América: 13 de junio de 2022

Europa: 22 de junio de 2022

Respecto a los lanzamientos en las distintas regiones del mundo, PlayStation señaló que: "Estamos haciendo un progreso fantástico con nuestros esfuerzos de lanzamiento y queríamos actualizarlos sobre lo más reciente. Lanzaremos nuestra nueva oferta para PlayStation Plus un poco antes en mercados selectos de Asia, seguido de Japón".

Cabe destacar que este nuevo servicio se dividirá en tres planes, estos son: el PlayStation Plus Essential, el cual es exactamente lo mismo que el servicio de PS Plus actual. Después se encuentra el PlayStation Plus Extra, servicio que tendrá el primer plan nombrado más 400 juegos de PS4 y PS5 para descargar.

Por último, estará el PlayStation Plus Premium, el cual tendrá los dos planes anteriores más 340 juegos entre PS3, PS2 y PSP, todo esto a través de la nube.