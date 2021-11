No hay margen de error, la compañía japonesa Bandai Namco, empresa responsable de juegos como Tekken 7 y la saga de Little Nightmares, espera que el nuevo título de rol de acción y peleas Elden Ring, dirigido por la empresa From Software y Hidetaka Miyazaki, responsable de éxitos como la saga de Dark Souls, el juego de Sekiro Shadows Twice y Bloodborne, por mencionar algunos, sea un éxito de ventas cuando aterrice a las plataformas de los gamers.

Mediante una conferencia entre inversores, la compañía reveló sus altas expectativas con el juego, confianza apoyada por el éxito que tuvo la beta gratuita del juego, la cual estuvo disponible desde el 12 de noviembre hasta el 15 del mismo mes, y que tuvo muy buenas críticas por parte del mundo gamer y millones de descargas.

¿Cuándo sale el Elden Ring?

El juego se estrenará el 25 de febrero de 2022, mientras que según lo detallaron en la conferencia, el año fiscal terminará el 31 de marzo, por lo que el título tendrá poco más de un mes para vender cuatro millones de copias. Elden Ring estará disponible para las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y para PC (vía Steam).