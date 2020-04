Conoce las dos primeras fechas del eNacional.11v11 de PES 2020

La Liga Chilena de PES le da el puntapié inicial a la eNacional.11v11 de eFootball PES 2020. El torneo arranca el domingo 12 de abril y se conocieron los primeros enfrentamientos del certamen.

Primera fecha: Némesis vs ProChile, Leyendas vs Iquique eSports, Predators vs Huachipato eSports, Cóndores vs Barrabases, Azules eSports vs Audax eSports, Weichafes vs Wolf Club, Vial eSports vs Wanderers eSports, RedBull eSports vs Galácticos FC, Legión Arica vs Palestino eSports, Curicó eSports vs Gunners, Wilddogs vs Rangers y Majestics FC vs Barnechea E-sports.

Mientras que la segunda jornada, que se disputará el lunes 12 de abril, enfrentará a: Iquique eSports vs Némesis, Huachipato vs ProChile, Leyendas vs Barrabases, Predators vs Audax, Wolf Club vs Cóndores, Wanderers vs Azules eSports, Galácticos vs Weichafes, Palestino vs Vial eSports, Gunners vs RedBull, Rangers vs Legión, CSD Concepción vs WildDogs y Curicó vs Barnechea.

Los encuentros se disputarán a las 22:30 horas del domingo y martes, y podrás conocer todos los resultados por RedGol. Cabe recordar que la eNacional.11v11 dividió a los equipos en la Conferencia Ignis y Aqua.