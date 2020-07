Assassin’s Creed Valhalla permitirá a los jugadores cambiar de género en cualquier momento del juego

Recientemente se presentó el primer trailer del esperado Assassin’s Creed Valhalla en el evento Ubisoft Forward, adelantando que el 17 de noviembre ya estará disponible el juego.

De a poco se van soltando novedades sobre este esperado juego, como que contará con una versión masculina y femenina para Eivor, tal como ocurrió con la anterior entrega de la saga.

La novedad de ahora, eso sí, es que se podrá elegir género del personaje en cualquier momento del juego, no sólo al principio.

"Le damos al jugador la elección de alternar entre la Eivor femenina y el Eivor masculino en cualquier momento. En todas las elecciones que vas a tener que hacer, ya sean elecciones narrativas o elecciones románticas, estará en manos del jugador decidir cómo afrontarlas", explicó Damien Leyris, productor asociado.

Esta medida se habría tomado como parte de la trama del juego, aunque no revelaron más detalles. "El motivo para ello es un misterio que se resolverá lentamente mientras juegas al título. No vas a iniciarlo y a los 5 minutos decir 'oh vaya, así que es por eso'. Pero es algo que queremos que experimenten los jugadores mientras progresan, y con algo de suerte, para cuando lleguen al final o hayan profundizado en la historia, tal vez tengan esa epifanía donde digan 'oh dios mío, ese es el por qué'", aseguró el director de narrativa Darby McDevitt.