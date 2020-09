Anunciado el nuevo God of War de PlayStation 5 para el 2021

PlayStation 5 se viene con todo y en el 2021 contará con un nuevo God of War. Santa Monica Studios sorprendió al mundo en el PS5 Showcase al anunciar God of War Ragnarok, la continuación de la historia de Kratos y Atreus, con un corto tráiler que dejó a todos los fanáticos locos.

El símbolo Omega acompañado de la frase "el ragnarok se acerca" fue parte del video que fue mostrado en el evento de PlayStation 5. El nuevo GOW llegará en 2021 y será exclusivo de la consola de Sony. La matanza nórdica de Kratos seguirá, así como quedó claro en el título de PS4 que dejaba abierta la aventura.

Anunciado el nuevo God of War para PS5

El teaser tráiler no muestra imágenes de los protagonistas y sólo dio pequeñas pistas de lo que será God of War. Santa Monica Studios por su parte sólo compartió el video por sus redes sociales y no dejó ningún comentario, dejando en el total misterio lo que será la nueva entrega de su popular saga.

PlayStation en su evento online hizo gala de las exclusivas que tendrá la PS5 y mostró un pequeño adelanto de cada uña de ellas que son: Devil May Cry 5 Special Edition (Capcom), Final Fantasy XVI (Square Enix), Five Nights at Freddy’s Security Breach (Steel Wool Studios and ScottGames), Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games) y God of War (Santa Monica Studio).

pic.twitter.com/VvHuaCKgGn — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) September 16, 2020

El nuevo GOW llegará en el 2021 para PlayStation 5, se desconoce la fecha exacta de lanzamiento, pero el juego de Santa Monica Studios será uno de los platos fuertes de Sony de cara a la guerra de consolas de nueva generación que tendrá con Microsoft y su Xbox Series X.