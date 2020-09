Acertijo se tiene fe luego de triunfar en la Batalla de los Gallos Chile: "Trabajaré para ganar la Internacional"

La Red Bull Batalla de los Gallos Nacional ya es historia y Acertijo estará presente en la gran final Internacional. El freestyler tuvo una gran revancha en la disciplina luego de ceder el título a Teorema en la FMS Chile 2019: “Este triunfo lo siento como una redención y una valoración a un trabajo muy invisible, pero muy largo que he hecho”, comenzó hablando en exclusiva con Redgol.

El campeón destacó la preparación que lo llevó a conseguir un título que buscó por años y recalcó la pasión que siente en este tipo de competencias: “Día tras día entrenando. De verdad que me apasionan mucho las batallas, he intentado de darlo todo”, comentó.

Sobre la competición, en donde dejó a grandes raperos en el camino (Bas, Stigma, El Menor y Rodamiento), Acertijo sintió que por un momento perdía el Torneo: “En la última réplica sentí que se me escapaba. Estaba cansado y siento que me tocó el camino difícil, entonces por el cansancio sentí que bajé la precisión, pero nunca bajé la energía. Traté de no bajar la energía y dar lo mejor” sostuvo.

Ante la esquiva oportunidad de ver un campeón chileno en la Internacional de la Red Bull, el hombre de Concepción fue consultado sobre si puede cumplirlo y confesó que confía en sus capacidades para lograr esta tan anhelada hazaña: “¿Por qué no? Vamos a seguir trabajando por ello día a día”, sentenció.

Ahora, a esperar por ver el desempeño del chileno, quien se convirtió en el cuarto competidor confirmado del certamen. Acertijo se verá las caras con los mejores freestyler del mundo en la Red Bull Internacional, donde estarán Bnet, Valles-T, Aczino, entre otros.