¡Atención fanáticos del freestyle de Chile! Próximamente iniciará la venta de entradas de la God Level All Stars Chile 2022.

God Level All Stars 2022 | ¿Cómo comprar entradas para el evento en Chile y cuáles son los precios?

Faltan sólo horas para que comience la jornada 1 de la God Level All Stars 2022, la cual está contemplada para este viernes 8 de abril en Colombia, Bogotá, específicamente en el Movistar Arena a partir de las 18:00 horas (horario local).

Durante el evento participarán 32 freestylers de diferentes países, donde Chile estará representado por Nitro, Metalingüística, Kaiser y Acertijo, quienes buscarán llegar la gran final contemplada para el 22 de abril en Madrid.

El formato de las batallas será de 2vs2 , donde los participantes serán divididos en 16 parejas para la competición de esta primera jornada, las cuales ya fueron informadas y contarán con la presencia del host argentino Misionero y Serko Fu de nacionalidad mexicana.

Posterior a esto,la segunda fecha tendrá lugar en Chile, precisamente en la ciudad de Santiago y el recinto donde las personas podrán presenciar las batallas será en el Teatro Caupolican. Es importante mencionar que la God Level All Stars no se había realizado en el territorio nacional hace 3 años, por lo que se espera un Sold Out en las entradas.

Y como aquí en Redgol no queremos que te quedes sin tu entrada para la God Level All Stars de Chile, a continuación te contamos todos los detalles para que puedas adquirir tu entrada.

¿Cómo puedo comprar entradas a la God Level All Stars Chile y cuáles son los precios?

La venta de entradas para la God Level All Stars Chile 2022 iniciará el próximo domingo 10 de abril a las 17 horas y podrán ser adquiridas en puntoticket.com.

Al momento de asistir al evento, las personasdeberán contar con su Pase de Movilidad habilitado junto a su cédula de identidad y el uso de mascarilla.

Precios entradas God Level All Stars Chile 2022

- PALCO B: $80.500

- PALCO C: $80.500

- PALCO D: $80.500

- PALCO E: $80.500

- CANCHA: $43.700

- PLATEA BAJA: $36.800

- PLATEA ALTA: $28.750

- EXPERIENCIA MEET AND GREAT: $43.700