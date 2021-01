FMS Perú, jornada 7 | Ver EN VIVO, ONLINE Y EN DIRECTO la jornada número 7 de la Freestyle Master Series Perú

Perú también tiene freestyle, y como en casi toda Latinoamérica, de muy buen nivel. La FMS Perú entra en zona definitoria con la jornada número siete de la competencia. El circuito mundial de la Freestyle Master Series no se detiene y es el turno del país incaico para deslumbrar con talento sobre la tarima.

La tabla de posiciones del torneo está muy reñida, tanto en la parte alta como en la zona crítica de la misma. Una victoria puede cambiar completamente el rumbo para bien, o también enterrar definitivamente a un competidor de cara al descenso.

Jaze comparte la cima de la clasificación con Nekroos. Ambos freestylers suman 12 unidades y pelean palmo a palmo el título de esta temporada. Jaze venció a New Era tras réplica y Nekroos hizo lo propio con Strike sin necesidad de repetición.

Litzen es el colista de la FMS Perú, sin embargo, solo tres puntos lo separan de la quinta posición. Un triunfo lo pone nuevamente en carrera incluso para pelear la cima de la competencia.

Las batallas confirmadas para la próxima fecha son: Litzen vs Jaze, Ramset vs Strike, Skill vs Nekroos y Jota vs New Era.



Día y hora: ¿cuándo es la jornada 7 de la FMS Perú?



La jornada 7 de la FMS Perú será el día domingo 24 de enero a las 17:00 horas de Chile.







Transmisión: ¿dónde ver en vivo la jornada 7 de la FMS Perú?



La transmisión online será a través del canal oficial de Urban Roosters.