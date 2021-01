FMS España, jornada 7 | Ver EN VIVO, ONLINE Y EN DIRECTO la jornada 7 de la Freestyle Master Series España

FMS España llega a su jornada número siete. La Freestyle Master Series en el país ibérico siempre ofrece buen espectáculo, con freestylers al máximo nivel de competencia. Esto se puede notar claramente en la tabla de posiciones, que tiene un empate por el primer lugar.

La competencia seguirá siendo a puertas cerradas, como ha sido la tónica a nivel mundial (excepto en México). De esta forma, la siguiente jornada de batallas estará marcada por la vuelta de Bnet que debió ausentarse la fecha pasada por un contacto estrecho de Covid-19.

El rapero, campeón de la Redbull Batalla de los Gallos, es puntero incluso con una batalla menos y en esta nueva fecha se enfrenta a Khan, serio candidato a descender en esta temporada.

El resto de batallas las componen: Sweet Pain vs Tirpa, Gazir vs Mister Ego, Blon vs Mnak y Zasko vs Errecé. Así también, Eude, presentador principal de la previa, no podrá estar presente debido a dar positivo de coronavirus.

La tabla de posiciones tiene a Gazir y Bnet (una batalla menos), compartiendo el primer lugar con 14 puntos. Luego, Zasko y Mnak empatan en el segundo puesto con 10 unidades. Finalmente, les sigue de cerca Tirpa, con nueve positivos.





Día y hora: ¿cuándo es la jornada 7 de la FMS España?



La jornada 7 de la FMS es el día sábado 23 de enero a las 13:00 horas de Chile y 17:00 horas de España.



Transmisión: ¿dónde ver en vivo la jornada 7 de la FMS España?



La transmisión estará disponible a través del canal oficial de Playz y Urban Roosters.