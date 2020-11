FMS España: Ver EN VIVO y ONLINE la cuarta jornada de la Freestyle Master Series España 2020

Las jornadas mundiales de la Freestyle Master Series continúan su marcha en los distintos países que son sede. Ya pasaron la FMS en Chile, México y ahora será el turno de España.

El país ibérico vivirá su cuarta jornada de freestyle del más alto nivel, pese a las bajas de última hora de Khan y Errecé. En el caso de Khan, debe mantenerse aislado por contacto estrecho con un positivo de Coronavirus. Errecé por su parte avisó a la organización que no podría participar.

Aun así, el día promete batallas a la altura de la competencia internacional con enfrentamientos confirmados. Gazir vs Sweet Pain, Blon vs Zasko, Bnet vs Mnak y dos batallas de exhibición a cargo de Vivi y Jesús LC.

Cuarta jornada que además servirá de primer corte para la competencia internacional, en una tabla que lidera Bnet con puntuación perfecta luego de tres días de torneo. Khan por su parte, sufre no poder participar de esta fecha, ya que se ubica último en posición de descenso.







Dia y hora: ¿Cuándo se realizará la cuarta jornada de la FMS España 2020?





La cuarta jornada de la FMS España 2020 será el día sábado 7 de noviembre desde las 13:00 de la tarde, hora de Chile.









Mañana empezamos con #LaPrevia junto a @Eude_Oficialazo @AUrbanroosters y @Daniels_Rap



Si quieres saber cositas de FMS Internacional no te lo puedes perder



Ya sabes, si vives en ESP podrás verlo en el canal de Youtube de @playz



Resto del mundo desde el de @urbanroosters pic.twitter.com/82jZuvS7ys — FMS España ���� (@FMSEspOficial) November 6, 2020





Transmisión: ¿Dónde ver en vivo y online la jornada 4 de la FMS España 2020?









La transmisión será online a través del canal de Playz.