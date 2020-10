FMS México 2020: Ver EN VIVO y ONLINE la tercera jornada de la Freestyle Master Series México 2020

El mundo del freestyle no se detiene y México tiene la buena nueva: la jornada 3 de la FMS México se desarrollará con público por primera vez en el marco de los eventos de rap de este año, luego de que el Covid obligará a suspenderlos o hacerlos de manera remota.

Este público podrá asistir al Auditorio BB de la Ciudad de México, que dispondrá el 30% de su aforo con todas las medidas sanitarias correspondientes. De esta forma, la gente y el ruido vuelven a ambientar una jornada de la Freestyle Master Series.

Además de esta confirmación, también están listas las parejas a disputar los puntos en la tercera fecha de la FMS: B One vs Garza, Jony Beltrán vs Skiper, Lobo Estepario vs Potencia, Rapder vs Zticma y RC vs Yoiker.

De estos diez raperos, Lobo Estepario se erige como líder de la clasificación con puntuación perfecta luego de las primeras dos fechas, seguido por Ricto y Jony Beltrán.





Día y hora: ¿Cuándo es la tercera fecha de la FMS México 2020?

La tercera fecha de la FMS México 2020 se desarrollará el día 1 de noviembre a las 18:00 de la tarde, hora de Chile y 15:00 de la tarde, hora de México.







Transmisión: ¿Dónde ver en vivo y por streaming la tercera fecha de la FMS México 2020?







Podrás ver la transmisión oficial a través del canal de Youtube de Urban Roosters.