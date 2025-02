Universidad de Chile femenino dio un golpe al mercado y hace unos días anunció a la defensa de la selección chilena, Su Helen Galaz, como flamante refuerzo para el 2025. Y el arribo de la jugadora de 32 años al Chuncho no es menor, considerando que el hecho significa cumplir un sueño personal y familiar.

Es que Galaz es reconocida hincha de Universidad de Chile y en innumerables ocasiones se le ha visto en el estadio viendo al equipo masculino de la U o simplemente vistiendo la camiseta azul.

En conversación con Primera Ronda, la oriunda de Algarrobo abrió su corazón y, entre lágrimas, reveló que tras convertirse por fin en jugadora de Universidad de Chile acudió al cementerio para visitar a su padre fallecido y compartir su inmensa emoción desde la tierra al cielo.

Su Helen llegó hasta la tumba de su padre, también hincha azul, acompañada de su pareja, la futbolista de Santiago Morning, Marcela Pérez.

Lágrimas de felicidad y mensaje al cielo de Su Helen Galaz

“Cuando le dije que sí a la U fui al cementerio y le conté a mi papá… Fui con la Marce, ella me acompañó, le dije a mi papá: cumplí el sueño que teníamos todos, que era jugar por la U. Este año lo voy a hacer”, dijo Galaz muy emocionada.

Entre lágrimas y sollozos, la nueva jugadora azul agregó: “y me lo imaginé tocando el bombo, porque él en el club de donde era, de Algarrobo, tocaba el bombo. Entonces me lo imaginé tocando el bombo”.

“Cuando me anunciaron en la U hubo personas de Algarrobo que me comentaron ‘tu papá está ahí feliz tocando el bombo’. Y así me lo imaginé yo. Estoy feliz y sé que él también lo está”, sentenció Galaz.

Además de La Roja femenina, Su Helen Galaz ha vestido las camisetas de Provincial Osorno, Everton, Santiago Morning y Zaragoza CFF. A la U llega proveniente del Chago.