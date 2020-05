A Su Helen Galaz le hackean su cuenta de Instagram desde Turquía: "Para entrar hay que tener más de 99 años"

Su Helen Galaz se le ha visto bastante activa en su cuenta personal de Instagram, sin embargo el día de ayer sufrió una lamentable noticia: el hackeo de su cuenta verificada.

En conversación con el programa Contragolpe de Redgol, la jugadora de Santiago Morning relató su día de locos que tuvo frente al computador para tratar de recuperar su cuenta en Instagram.

"Hoy día ha sido un día de locos. Me hackearon la cuenta de Instagram, todo el día en el computador, enviando correos, cambiando claves, cambiando números y no he conseguido nada", comenzó.

Además agregó que, "no es uno, abrieron como cinco o seis veces mi cuenta con nombres diferentes. Ayer me llegó un mensaje en Instagram, no lo abrí porque me parecía extraño y me decía que infringía algo y que ingresara el link".

El mensaje en el hackeo de Su Helen Galaz

"Lo abrí desde mi iPad porque no tengo datos de nada y hoy habían fotos de Instagram que no eran mías, historias que no eran mías. Cambié la clave, borré las fotos. Después fui a comer y una prima me dice ‘que te pasó a tu instagram’. Veo y no puedo ingresar, cambiaron todo, bio, fotos, el nombre, pero no el nombre de usuario", agregó.

Para finalzar, la seleccionada nacional contó de donde viene el correo de las personas involucradas y la curiosa medida para entrar a su perfil. "Intenté ingresar para pedir el código de verificación y era un numero de Turquía y no pude recuperarlo. Hay algunos que pueden abrir el instagram y dice que tiene que ser mayor de 99 años", sentenció.