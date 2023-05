Este fin de semana se desarrolló la jornada 7 del Campeonato Femenino SQM 2023. Con todos los partidos programados para el domingo 14 de mayo, con el Clásico del Fútbol Femenino como protagonista y con varios resultados sorpresivos que movieron la tabla de posiciones.

Sin embargo, el torneo nacional aún está a la espera de tres fallos del Tribunal de Disciplina. Esas resoluciones respecto a Cobresal vs Colo-Colo, Deportes Antofagasta vs Palestino y Fernández Vial vs O’Higgins pueden seguir moviendo la tabla y provocar grandes sorpresas.

Pero vamos por partes. Universidad de Chile sigue como líder exclusivo con 21 unidades y 100% de rendimiento tras vencer a Deportes Antofagasta por 6-0. Colo Colo se puso segundo con 18 unidades luego de vencer a Santiago Morning, que ahora es tercero con 16 puntos. Finalmente, Palestino es cuarto con 13 puntos y +13 de diferencia de gol.

Hay un triple empate con ese puntaje eso sí, ya que Deportes Antofagasta se pone quinto con +1 de DG y Deportes Iquique está sexto, también con 13 unidades, pero -5 de diferencia. Coquimbo Unido es quien completa la zona del Grupo A, luego de empatar con Audax Italiano, con 11 puntos.

La zona baja tuvo movimientos después de la fecha 7. Actualmente, Universidad de Concepción (8º, 7 ptos, 0 DG) encabeza esa parte, con Universidad Católica (9º, 7 ptos, -6 DG) siguiéndolo de cerca. Audax Italiano es décimo, con apenas seis puntos, seguido por Cobresal con cinco unidades.

Un poco más abajo se instalan Fernández Vial (12º, 3 ptos, -13 DG) y Deportes Puerto Montt (13º, 3 ptos, -27 DG), que sumó su primer triunfo. Y O’Higgins quedó como colista absoluto con 1 punto, después de rescatar un empate ante Cobresal en el último minuto.

Las goleadoras siguen on fire

Bárbara Sánchez retomó el puesto como máxima goleadora después de su hat-trick a Deportes Antofagasta. La Chama lleva 11 anotaciones y la siguen Isidora Olave y Javiera Grez con 9 goles. Fue Chichi quien volvió a trepar luego de marcar en el Clásico del Fútbol Femenino. Completan el top5 Camila Gómez Ares (U de Conce) y Verónica Riquelme (Palestino) con 8.

Asimismo, en la tabla de asistencias sigue liderando Fernanda Hidalgo de Colo Colo con ocho, pero se metieron dos de muy cerca: Verónica Riquelme y Valentina Navarrete (Santiago Morning) con siete pase-gol. Cierran el podio Chichi Olave con seis y Javiera Grez con cinco.