Una leyenda del fútbol como la estadounidense Megan Rapinoe colgó los botines, aunque no de la mejor manera. La atacante le puso punto final a su brillante carrera con 38 años en el cuerpo, lamentablemente con una grave lesión incluida.

Todo pasó en la gran final de la National Women’s Soccer League, donde el OL Reign de Rapinoe se enfrentó a Gotham FC, en un partido donde la ídolo apenas alcanzó a jugar tres minutos. ¿La razón? Un grave corte del tendón de Aquiles que la sacó del partido.

Lamentablemente su ausencia se vio reflejada en el marcador, ya que el Gotham FC se impuso por 2-1 para ganar su primer título de esta categoría y con la española Esther González como la heroína de la jornada al marcar el gol del triunfo.

Una vez terminado el encuentro, Megan habló con la señal de CBS, donde declaró muy afectada que “definitivamente no es como me había imaginado este último partido. Estoy bastante segura de que me he roto el tendón de Aquiles”.

“Estoy orgullosa de nuestro equipo, obviamente las muchachas lo dieron todo. De igual manera, Gotham se merecía mucho este trofeo, han tenido un gran año. Desde mi lugar simplemente doy gracias a todos los que estuvieron en este viaje durante todo este tiempo”, agregó.

Para cerrar, la ahora ex jugadora afirmó que “ha sido increíble. Quizás solo al margen de este cierre, no lo habría escrito de manera diferente. Estoy muy orgullosa de toda mi carrera y realmente agradecida por todo lo que me ha dado”.

Una carrera notable y llena de activismo de Megan Rapinoe

Megan Rapinoe se transformó a lo largo de su carrera en no sólo una emblema del fútbol femenino en Estados Unidos, sino que también a nivel mundial, siendo toda una referente con su selección.

Con el equipo estadounidense la atacante ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, además de quedarse con los mundiales femeninos de 2015 y 2019. En total, fueron 203 apariciones en el combinado norteamericano con 63 goles convertidos.

Fuera de la cancha la ahora ex jugadora fue una ferviente luchadora en favor de la igualdad de género y los derechos LGBT+, asumiendo con orgullo su condición de homosexual.

Sin ir más lejos, en las gradas para su úlitmo encuentro se encontraba Sue Bird, su actual pareja, quien es una ex jugadora de baloncesto que logró convertirse en un nombre histórico de la WNBA (Women’s National Basketball Association).

Toda la actualidad del fútbol y deporte nacional e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de ninguna novedad!