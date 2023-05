Christiane Endler es una de las mejores futbolistas chilenas de la historia, de eso no hay dudas. Su premio The Best como la mejor arquera del mundo en la temporada 2021, además de las cuatro candidaturas, junto a sus nominaciones al Balón de Oro, la respaldan.

Este fin de semana Tiane consiguió un nuevo logro. El Olympique de Lyon venció por 1-0 al Paris Saint-Germain, por la fecha 21 de la D1 Féminine. A falta de un partido por disputar, las lionesas se coronaron como flamantes bicampeonas de liga de Francia.

En el caso de Endler, es su séptimo título en tierras francesas y el quinto en el Lyon. Esto, a una semana de conseguir el título de la Copa de Francia, precisamente frente al PSG. Fue victoria por 2-1 para OL, que consiguió su décimo torneo copero en la historia.

El palmarés de Christiane Endler, actualmente, se compone de 13 trofeos. El primero es una Copa Chile Femenina (2010), que ganó con Everton. A ella se le suman cinco en Colo Colo: cuatro Campeonatos Femeninos (2011 A, 2011 C, 2012 A y 2015 A), además de una Copa Libertadores Femenina (2012).

Luego con Paris Saint-Germain solamente ganó dos: Copa de Francia (2017/18) y D1 Féminine (2020/21). Su partida al Olympique de Lyon extendió su palmarés brutalmente, ya que en apenas dos temporadas suma cinco títulos más, lo que da un total de 13 campeonatos.

¿Cuáles son? En la temporada 2021/22 ganó la Women’s Champions League, lleva dos D1 Féminine (21/22 y 22/23), una Copa de Francia (22/23) y la Supercopa Femenina (21/22). Su rival en cuatro de los cinco títulos fue el PSG y el otro fue el FC Barcelona.