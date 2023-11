La selección chilena buscará el oro en el fútbol femenino de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 con escándalo y polémica, en un nuevo papelón del fútbol chileno durante la administración de Pablo Milad a la cabeza de la ANFP y por consiguiente de la Federación de Fútbol de Chile.

Tras la victoria contra Estados Unidos en las semifinales, el término de la fecha FIFA significó que las arqueras Christiane Endler y Antonia Canales, más Camila Sáez y Karen Araya debieron dejar el plantel de La Roja para volver a sus respectivos clubes, el Olympique de Lyon, Valencia, y el Madrid CFF.

Antonia Canales tenía un permiso especial del Valencia, pero la lesión de la arquera titular del club español obligó a la segunda arquera de La Roja a volver a su equipo. Con Tiane y las otras dos jugadoras de campo no había nada que hacer desde antes.

En la transmisión del partido de Chile contra Estados Unidos por la semifinal masculina, el relator Claudio Palma lamentó el verdadero bochorno que azotó a La Roja femenina y que merma considerablemente sus posibilidades para conseguir el oro panamericano.

“Me podrán decir que el fútbol de antaño era más precario, menos profesional, pero existían los coordinadores en los equipos… Juanito Fuentes en la U, Lucho Múñoz y antes Víctor Herrera en Colo Colo. Revisaban los pasaportes, todo”, dijo Palma en Chilevisión.

El relator agregó que “alguien falló acá por la no inscripción de una tercera portera, teniendo en cuenta que las dos nominadas tenían que volver a sus clubes. Pierde mucho Chile”.

Aldo Schiappacasse se suma

Por su parte, Aldo Schiappacasse manifestó que con este escenario, es comprensible entender el bajo rendimiento de Tiane Endler durante los Panamericanos considerando la verdadera ensalada que arrastraba la arquera que además se retiró de La Roja tras la victoria en semifinales.

“Uno puede entender ahora lo que pasó con Tiane Endler, que no hizo un gran campeonato a la luz de todas las cosas que estaban rondando por su cabeza. No sólo por su equipo, sino con los conflictos internos que hay en la federación y me imagino dentro de la misma selección”, dijo Aldo.

Schiappacasse sentencia: “y la selección chilena llega a su gran opción de un oro panamericano sin jugadoras tremendamente importantes como Endler, Sáez y Araya”.

¿Cuándo juega La Roja por la final del fútbol femenino de Santiago 2023?

Tras derrotar a Estados Unidos en semifinales, una mermada selección chilena enfrentará a México por el oro de Santiago 2023 este viernes 3 de noviembre, desde las 20:00 horas, en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

¿Quién jugará al arco de La Roja femenina por el oro de Santiago 2023?

Ante las partidas obligadas de Christiane Endler y Antonia Canales en el papelón de La Roja femenina, contra México por la final de los Juegos Panamericanos deberá ponerse los guantes una jugadora de campo. Por ahora las candidatas son Franchesca Caniguán y Yenni Acuña.