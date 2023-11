Juan Cristóbal Guarello habló largo y extenso sobre el brutal condoro y escándalo que afecta a la selección chilena femenina a sólo días de disputar la final por la medalla de oro de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. La Roja enfrentará a México sin arqueras en el plantel, más las partidas de otras dos jugadoras de campo.

Christiane Endler, Antonia Canales, Karen Araya y Camila Sáez debieron volver a sus equipos concluida la fecha FIFA el 31 de octubre. La Roja no tendrá a Tiane, la arquera titular, ni a Canales, la meta suplente. Una jugadora de campo deberá ponerse los cambios en una instancia decisiva. ¡Papelón!

“En el mejor de los casos, en un escenario bueno, Chile jugaba la final sin arquera suplente (para Antonia Canales, pues Endler desde el principio no tenía más permiso), ni dos titulares de cancha”, dijo muy ofuscado Guarello.

El periodista agregó que “encuentro que la explicación de Luis Mena… capaz mañana gana el oro, pero está complicado. Chile va a tener que jugar con una futbolista de campo en el arco y eso es muy complicado. Encuentro que lo de Mena, en el fondo, funciona en el tono del fútbol chileno. Decir cualquier burrada, cualquier tontería para desviar al foco… nos dice que nos preocupemos de las cosas positivas, de lo bueno que Chile le ganó a Estados Unidos. Pero ellas eran sub 20-sub19. Digamos la verdad: se le ganó bien, mereció ganar, pero Estados Unidos era sub 19”.

“Primero: cómo se te ocurre que en tu planificación cupiera jugar la final o el bronce sin arquera suplente para Canales, la segunda arquera. ¿En qué campeonato amateur, en qué campeonato de barrio está jugando Chile? Es como decir: no, cuando juguemos por la medalla, total igual vamos a tener una arquera”, complemento.

Y siguió enumerando los errores: “igual ibas a tener dos titulares menos”, sostuvo por Araya y Sáez, añadiendo que “¿no le dicen a Luis Mena que de repente los clubes, si se acaba la fecha FIFA, te pueden pedir los jugadores? Por ejemplo por una lesión. ¿Qué costaba nominar una arquera del fútbol local?”.

Los responsables para Guarello

JCG continuó con sus dardos por el bochorno: “aquí se planificó horrible, mal, se cometió una chambonada gigantesca y Chile mañana va a jugar como pueda. Al final Chile se autoinfiere una herida y se mete un autogol. Esto es culpa sólo de Luis Mena, Rodrigo Robles y Pablo Milad. Acá no es responsabilidad de la prensa informar mal. Ustedes tenían todas las herramientas para presentar un equipo como corresponde y no lo hicieron porque creyeron que el fútbol mundial y los clubes internaciones funcionan igual que acá… ‘papito yo lo arreglo, déjame pegar una llamada o un WhatsApp’. ¿Cómo le fue a Milad con el Mundial mandando WhatsApp?”.

¿Quiénes son los responsables del papelón de la selección chilena femenina en Santiago 2023? ¿Quiénes son los responsables del papelón de la selección chilena femenina en Santiago 2023? YA VOTARON 0 PERSONAS

Por último, el periodista y rostro de la 92.1 FM sentenció tajante: “era obvio que si se le lesionaba la arquera titular al Valencia iban a pedir de vuelta a Antonia Canales. Eso tiene que ser planificado. O le decían a Endler: ¿quieres jugar los panamericanos? Sí, quiero jugar. Entonces tengo que llamar a una arquera del campeonato chileno porque te tienes que ir, o llamar tres arqueras. Pero llamar dos de afuera… ¿Qué Canales había prometido algo? En el fútbol no hay promesas, hay reglamentos. Los reglamentos se cumplen. No se arreglan con un telefonazo o WhatsApp. El Lyon y Valencia necesitaban a sus jugadoras y hay algo que tienen que saber: si ellas no cumplen el contrato se comen una multa que se las encargo, y una suspensión y quizás qué más problemas”.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.

¿Quién jugará al arco de la selección chile femenina por el oro de Santiago 2023?

Ante las partidas obligadas de Christiane Endler y Antonia Canales en el papelón de La Roja femenina, contra México por la final de los Juegos Panamericanos deberá ponerse los guantes una jugadora de campo. Por ahora las candidatas son Franchesca Caniguán y Yenni Acuña.

¿Cuándo juega la selección chilena por la final del fútbol femenino de Santiago 2023?

Tras derrotar a Estados Unidos en semifinales, una mermada selección chilena enfrentará a México por el oro de Santiago 2023 este viernes 3 de noviembre, desde las 20:00 horas, en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.