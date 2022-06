Pocas semanas después de conseguir la doble nacionalidad chilena-española, y mientras La Roja Femenina disputaba el Mundial de Francia 2019, Nayadet López Opazo comenzó a compartir equipo con Fernanda Pinilla, quien firmó contrato con el Santa Teresa de Badajoz en España.

Desde ahí, Naya y la Mosca forjaron una amistad que se extiende hasta el día de hoy. Actualmente ambas están en la convocatoria de la selección chilena para la fecha FIFA y han subido imágenes a sus redes sociales compartiendo fuera de la concentración. Y es ella la principal responsable de que López quiera jugar en Universidad de Chile.

En la última edición del podcast Todas Jugamos de TNT Sports, López Opazo confesó que le encantaría militar en la liga chilena en un futuro. ¿La razón? Poder compartir más con su familia que vive en Chile y conocer el resto del país.

"Sí. Sí me gustaría. Siempre, cuando me preguntan, digo que sí. No sé en qué momento, no sé a qué club aún, pero mi idea es poder venir a Chile en algún momento. Poder jugar y estar más cerca de toda la familia, y poder conocer mucho más de todo el país", reveló la jugadora.

Pero su corazón ya escogió a la U. A pesar de tener familiares hinchas de Colo Colo y Santiago Wanderers, actualmente López Opazo se decanta por Las Leonas. Su amistad con Pinilla y con otras jugadoras del elenco azul provocaron que ese fuera el equipo al que elegiría.

"Puede ser cualquiera. Tengo presión por todos los lados, la familia, las amigas, pero siempre digo que si al día de hoy tuviese que decir un club, sería la U", explicó Nayadet sobre el equipo donde más le gustaría jugar en Chile.