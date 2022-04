No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, reza el dicho. Y es que luego de un mes de espera, por el Sudamericano Femenino Sub 20, con Brasil campeón y Colombia con boleto asegurado para la Copa del Mundo de la categoría, este fin de semana vuelve el Campeonato Nacional Femenino, con su fecha 6 y varios partidazos.

Todos los partidos de la jornada se disputarán el sábado 30 de abril, salvo el cruce entre Huachipato y Deportes Iquique, duelo que hasta hace unas horas aparecía con programación, mientras que O'higgins es el club libre de la fecha.

Pero sin dudas el duelo más destacado de la sexta semana de fútbol femenino del 2022 será el Clásico Universitario. Universidad Católica recibirá en San Carlos de Apoquindo, sin público y con transmisión televisiva de DirecTV Sports y radial de La Magia Azul, a Universidad de Chile.

Tanto Palestino como Colo Colo disputarán sus encuentros en las canchas laterales de sus estadios principales. Las árabes están acostumbradas a hacerlo, mientras que las albas debieron hacerlo por el pronto concierto Gracias Totales, fijado para el 3 de mayo, en la cancha principal del Estadio Monumental.

Fernández Vial y Santiago Morning, por su parte, implementaron promociones especiales para sus hinchas. En el Ester Roa se podrá ver el encuentro del equipo masculino ante Copiapó, en pantallas del recinto, y al término el partido femenino. Las Bohemias, por su parte, tienen 2x1 en las entradas para asistir a La Pintana. Deportes La Serena también tiene boletos a la venta para su duelo en La Portada a $2.000 (general) y $1.000 (abonados).

Esta es la programación de la fecha 6 del Campeonato Femenino 2022

Sábado 30 de abril

Deportes La Serena vs Deportes Antofagasta, 10:00 horas. Estadio La Portada

Palestino vs Universidad de Concepción, 12:00 horas. Cancha 2 Estadio La Cisterna.

Colo Colo vs Everton, 12:00 horas. Cancha 2 Estadio Monumental.

Santiago Morning vs Audax Italiano, 15:00 horas. Estadio Municipal La Pintana.

Universidad Católica vs Universidad de Chile, 16:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Fernández Vial vs Deportes Puerto Montt, 16:15 horas. Estadio Ester Roa.

Sin programar

Huachipato vs Deportes Iquique.

Libre

O’Higgins

