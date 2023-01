Verónica Bianchi terminó de trabajar en TNT Sports el 19 de diciembre pasado, cuando condujo TNT Data Sports. Al día siguiente, se pudo ver en sus redes sociales que ya estaba instalada en Nueva York, ciudad donde no solo pasó las fiestas de fin de año, sino que comenzó a estudiar inglés en el instituto Kaplan, donde empezó las clases esta semana.

En conversación con RedGol Fem, la periodista contó que "la decisión de irme a estudiar inglés a Nueva York fue porque siempre he pensado que tengo que mejorar en el tema idiomas. El inglés es demasiado importante para la carrera y justo se me dio la oportunidad de venir becada a Kaplan, que es un instituto espectacular que tiene sedes en todo el mundo".

"La de Nueva York es maravillosa, está en pleno Times Square, cerca de Central Park, es todo muy lindo. Me apareció esta oportunidad y no la quise desaprovechar porque era una experiencia que necesitaba para mi carrera. Además, se me dio de esta forma", agregó.

Para Bianchi, la oportunidad de estudiar inglés "absolutamente creo que me puede ayudar en mi carrera porque hay muchos desafíos internacionales; quiero, en el día de mañana, cubrir unos Juegos Olímpicos o un Mundial, y obviamente quiero estar preparada con el inglés, que es una lengua demasiado importante".

Aunque Verónica sabía inglés, aprovechó de perfeccionarse aún más. "Siempre, de a poco, he ido aprendiendo, pero me faltaba algo full intensivo como esto. Estoy con clases de lunes a viernes de 11 de la mañana a 5 de la tarde, y el hecho de vivir en Nueva York te ayuda mucho más. Estoy obligada a hacerlo todo en inglés, además de las clases, ir a comprar o andar en el metro, preguntar algo, así que es un plus", manifestó.

TNT Sports la autorizó a viajar

Verónica Bianchi no dejó su trabajo en el canal nacional, ya que sus jefes la autorizaron a emprender rumbo a Estados Unidos y estudiar por unos meses. Sin embargo, confesó a RedGol que extraña a sus compañeros en Todos Somos Técnicos y que no ha querido desconectarse de las novedades del fútbol chileno.

"Voy a estar un par de meses acá y con TNT Sports me dieron permiso para ausentarme unos meses. Seguimos ligados, yo sigo en TNT Sports pero me dieron este permiso para perfeccionarme porque consideraron que era importante para mi carrera. Estoy feliz de que me apoyaran en esta oportunidad", explicó.

La periodista agregó que "extraño mucho a mis compañeros de TST, porque me hacen reír todos los días. Igual los veo acá por estadio.com y no me pierdo nada, he querido seguir super pendiente de lo que pasa con el fútbol chileno y veo Data Sports todos los días también".

"Extraño verlos, reírme con ellos y que la gente también se ría con nosotros en la pantalla. Seguimos en contacto, con el que más hablo es con Dani (Arrieta) que hablamos casi todos los días, intercambiamos información en este periodo de fichajes y estoy súper pendiente", reveló Vero.

De todos modos, sus metas están claras: seguir desarrollándose en TNT Sports y romperla en la cobertura de Santiago 2023. "No he pensado en la idea de trabajar en el extranjero porque estoy muy cómoda en mi trabajo en Chile, pero siempre abierta a cualquier oportunidad nueva. Por ahora estoy feliz en el canal y en este año 2023 que se vienen los Panamericanos, que es un evento inédito, tengo muchas ganas de sacarle provecho al evento y trabajar muy duro", cerró.