Mundial Sub 17

Fue un lunes triste para el fútbol femenino nacional. La Roja Femenina Sub 17 quedó eliminada del Mundial de India 2022 de la categoría luego de caer por dos a uno a manos de Nigeria, en la última fecha de la fase de grupos. El único gol nacional en el encuentro fue anotado por Tali Rovner por la vía penal a los 90+1'.

Antes del Sub 17 India 2022, la selección chilena femenina había dicho presente en otras tres citas planetarias, todas de distintas categorías. La primera fue el Sub 20 Chile 2008, al que asistió por derecho de localía. Luego vino el Sub 17 Trinidad y Tobago. Finalmente el mundial absoluto de Francia 2019 había sido el último.

Contando estas cuatro apariciones, la Roja Femenina ha anotado 10 goles. Cuatro en 2022, tres en 2008, dos en 2019 y apenas uno en 2010. Al ordenar a las anotadoras nacionales, aparece que Tali Rovner es actualmente la máxima goleadora chilena en copas del mundo femeninas.

En la edición actual anotaron Rovner x2, Ámbar Figueroa y Anaís Cifuentes. Luego, en 2008, marcaron las históricas Daniela Pardo, María Francisca Mardones y Daniela Zamora. En 2019, en tanto, la única que hizo gol fue María José Urrutia, ya que el segundo gol fue en propia puerta. Y finalmente en 2010, el tanto fue de Iona Rothfeld.

La diferencia de gol que obtuvo la Roja Sub 17 es más baja que el rendimiento obtenido en Francia 2019, ya que se dejaron encajar más anotaciones. Sin embargo, la dirigida por Alex Castro convirtió más veces y es la selección chilena femenina con más goles en una misma edición.

En el caso de Tali Rovner, sus dos tantos fueron por la vía penal. El primero frente a Nueva Zelanda, por la fecha 1 del certamen, mientras que el segundo fue este lunes ante Nigeria. Así como Ámbar Figueroa, quien anotó el primero en la presente edición del torneo, la zaguera es quien más goles ha convertido en una cita planetaria.