El proyecto 2023 de la Universidad Católica sigue avanzando de cara al inicio de la pretemporada. A las contrataciones de Thiare Parraguez, Emilia Pastrián y las recientemente anunciadas Ignacia Bustos y Camila Guzmán, se sumarán los nombres de dos jugadoras provenientes de las fuerzas básicas del equipo cruzado.

Se trata de Teresita Barrios y Javiera Soto, dos jugadoras que se desempeñan como lateral y que han estado presentes en las categorías menores del conjunto de San Carlos de Apoquindo. Tere Barrios es capitana de la Sub 19 y declaró en las redes de Cruzadas que "estoy muy feliz de pertenecer al plantel adulto este 2023".

Por el lado de Javiera Soto, la jugadora hizo su debut en el primer equipo en el campeonato de la temporada pasada, pero este año pasará a ser parte del equipo que dirigirá el director técnico español, Ángel Hualde, y aseguró que "estoy muy feliz de formar parte del plantel adulto este 2023. Vamos con todo este año".

Ambas jugadoras han sido parte de procesos en las selecciones menores y a pesar de que no fueron consideradas en la nómina final para el Sudmericano Sub 20 que se disputó en Chile el año pasado, tienen gran proyección no solo para destacar en la Universidad Católica, sino que también para ser parte de otros microciclos y nóminas de la Roja.

Las de la Franja tienen planificado comenzar su pretemporada la próxima semana, a la espera de la reunión de la ANFP para que pueda confirmar las votaciones para definir las bases del Campeonato Nacional Femenino y la fecha de inicio del torneo. Se presume que debería iniciar durante el primer fin de semana de marzo, pero aún está por definirse.