El mercado de pases del fútbol femenino sigue haciendo de las suyas. Esta vez, se confirmó la salida de Sonya Keefe que fue despedida por las redes sociales de la Universidad de Chile anunciando, además, que continuará su carrera en Europa. "Agradecemos tu entrega, compromiso, y sobre todo, amor por esta camiseta, esperando que algún día el fútbol vuelva a juntar los caminos", decía el posteo del club azul.

La Bombardera fue la goleadora del Campeonato Femenino 2022 y a pesar de sus cortos 19 años, se convirtió en referente del plantel dirigido por Carlos Véliz. En las palabras que publicó en sus redes, Sonya aseguró que despedirse nunca es fácil: "Mucho menos cuando sientes que tu corazón pertenece a un lugar, pero tomo esta oportunidad para nutrirme de aprendizaje y experiencia, para probarme y demostrarme a mí misma que soy capaz y de lo lejos que puedo llegar".

"Fallé cuando menos quería fallar y créanme que dolerá por mucho tiempo y lo llevaré por siempre, pero la vida y el fútbol es así y siempre tenemos nuestra revancha. Afortunadamente soy muy competitiva y no me gusta perder, es por eso que seguiré trabajando para cuando algún día me toque, me encuentre mejor preparada y nadie me lo pueda quitar", continuó la Bombi.

La autora de 26 goles en el Campeonato 2022 también le dedicó palabras al plantel: "Quiero partir agradeciendo a mis compañeras y cuerpo técnico que me dieron la confianza desde el primer minuto en que llegué al equipo y me han permitido crecer y ser lo que soy hoy en día. También agradecer a todos los que trabajan en el club que diariamente ponen su granito de arena para que las condiciones mejoren y para que el fútbol femenino en general siga creciendo".

"Es difícil dejar a la U, porque igual entiendo que quizás en ningún lugar me voy a sentir como me sentí ahí porque para mí es mi casa. Y bueno, me llevo todos los valores que identifican al equipo, me llevo el apoyo de la gente, al final mi familia y mis amigos quieren lo mejor para mí y espero que esta oportunidad me sirva para mejorar", aseguró Sonya en un video que publicó el club.

Sobre el futuro de la goleadora, solo se sabe que continuará en España, pero se desconoce el club al que recalará. Sin embargo, durante estos días debería anunciarse la nueva institución que se quedará con los goles de la futbolista.