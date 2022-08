Soledad Rojas tiene dos hijas, María Francisca de 21 años y Bernardita de 16. La mayor fue la primera en interesarse en el tiro con arco, tras probar con varios deportes, se decidió por esta disciplina porque necesitaba algo que la ayudara a la concentración, pues quería complementarlo con el ajedrez, deporte que también practicaba.

Solo había un entrenador en Linares, y abandonó el club. Los padres de las deportistas hablaron con Soledad, pues ella tenía el curso de monitor de tiro con arco, y le pidieron que se hiciera cargo: "Yo era socia de una empresa de eventos y no era mucho el tiempo que tenía, pero acepté. Seguí perfeccionándome y elegí definitivamente apostar por el deporte y formar más deportistas", declaró Sole.

"Hoy me dedico solo a esto, cada año busco nuevos perfeccionamientos. No ha sido fácil, pero no podría hacer otra cosa", confesó Rojas. Una vez que ella empezó con su trabajo de entrenadora, Bernardita, su hija menor, también comenzó a entrenar. Ambas deportistas iniciaron un trabajo constante y practicaban la misma modalidad. Hace un año, Bernardita por recomendación de un head coach, se cambió al arco compuesto.

Para Soledad, el poder entrenar a sus hijas tiene un poco de todo: "Primero la posibilidad de compartir sueños juntas y elaborar planificaciones para alcanzarlos, siempre es un desafío. Ciertamente no siempre lo logramos, pero ellas siempre quieren seguir adelante y eso me motiva cada día. Hay momentos de angustia donde debo ser solo entrenadora, y claramente como dicen ellas, quieren a su mamá, pero hemos ido aprendiendo".

Los logros deportivos de sus hijas son varios. María Francisca ha obtenido ranking nacionales y finales nacionales desde los 15 años. El 2018 clasificó al Panamericano específico que se realizó en Medellín y quedó octava. El 2021 consiguió el cupo país, también en Medellín, para los Juegos de Cali. Lamentablemente Chile perdió el cupo en la nueva clasificación. Actualmente, se está preparando para clasificar a los Panamericanos específicos que son clasificatorios para Santiago 2023.

Por otro lado, Bernardita también ha tenido resultados nacionales desde los 10 años. En arco compuesto hoy es campeona sudamericana en equipo mixto, resultado que obtuvo en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Rosario este 2022. También es bicecampeona en individual en los mismo juegos y viajó a los Juegos Bolivarianos de Valledupar en Colombia. Pronto viajará a República Dominicana a la Copa Merengue y Ranking Mundial, además, está clasificada para los Juegos Odesur de Asunción.