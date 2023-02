Rafaella Montesi comenzó desde muy pequeña en el deporte practicando varias disciplinas. Entre ellas, natación, equitación, tenis, ski y snowboard, pero estos últimos eran solamente de temporada, por lo que empezó a buscar la forma de seguir haciendo deporte de tablas durante el año y probó con el skate.

"Luego mi abuela se fue a vivir a Horcón y la visitábamos, al principio, fines de semana por medio y luego todos los fines de semana. En una de esas visitas, en pleno invierno, a mi papá se le ocurrió la idea de que tomáramos una clase de surf juntos, no estaba muy entusiasmada en ese minuto en entrar al mar con el frío que hacía, pero finalmente me tincó. De ahí en adelante, no me sacaron más del agua. Me di cuenta que era lo que quería para mí al 100%, fue una conexión inmediata con el deporte y el mar".

En noviembre del año pasado, Rafa Montesi e Isidora Bultó fueron invitadas para perfeccionarse en Brasil con el campeón mundial Adriano de Souza en Florianópolis y solo habían 12 exponentes latinoamericanos en la cita. Rafa contó cómo se dio la invitación de De Souza, pues ella creyó que era una broma.

"Estaba en Perú preparándome para el torneo lationamericano de Punta Roquitas y el WQS de Punta Rocas y me llegó un video a Instagram que me pareció muy extraño, ya que era el mismo Adriano De Souza quien me envió un mensaje directo con un video. Lo primero que pensé es que era una broma y no me atreví a abrirlo inmediatamente, pensando que podía ser un virus o algo extraño".

"¡Finalmente era real! Y en el video era él explicándome que había sido seleccionada junto a los 12 mejores juniors de Latinoamérica para vivir la experiencia de una clínica de surf con él. Fue increíble. El camp estuvo espectacular ya que pudimos compartir con varios amigos de otros países que ya conocía y algunos nuevos, además de entrenar competir y surfear todo el día junto al astro mundial del surf".

La deportista tiene varios desafíos para este 2023, y el primero de ellos será el Sudamericano en Mar del Plata a fines de marzo donde el año pasado logró la medalla de bronce para Chile. "Este año me gustaría poder traer el oro como fue en el 2019 en Cartagena de Indias, Colombia. Mis otros objetivos son seguir compitiendo y lograr mejorar mi ranking actual en WQS (15 junior y 30 Open) y torneo alas (Latinoamericano 28 y 32 Open)".

"Por ende, nos tocará viajar y entrenar bastante, pero lo principal es seguir pasándolo bien y conociendo nuevos amigos, países, culturas y buenas olas", cerró Rafa Montesi.