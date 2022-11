Seguimos haciendo la previa de los premios exclusivos del fútbol femenino. Poco a poco iremos anunciando a las nominadas, y esta vez podrás conocer a las jugadoras que postulan al premio como la Mejor Delantera de la temporada. Ayer se conocieron los nombres de las jugadoras para el premio The Best, y hoy las encargadas de los goles serán conocidas para que comiences a pensar en tu voto.

Los Premios FutFem 2022 será la segunda edición del evento que reconoce a las jugadoras del fútbol chileno, y este año serán 14 las categorías para escoger a las mejores del año. La gala será el próximo 5 de diciembre en la Casa de la Cultura de Ñuñoa y contará con la presencia de las y los mejores exponentes del fútbol femenino entre jugadoras, directores técnicos y comunicadoras deportivas.

Sin más preámbulos, estas son las nominadas al premio Mejor Delantera del año:

Ysaura Viso - Colo-Colo

Yenny Acuña - Santiago Morning

Rebeca Fernández - Universidad de Chile

La jugadora de Colo-Colo, Ysaura Viso, que también está nominada al premio The Best de la temporada, es la actual goleadora del torneo con 20 dianas y una excelente participación en su elenco. Las y los expertos señalan que es una jugadora clave y que además, ha aportado no solo con goles, sino que también al funcionamiento de su equipo, ganando partidos importantes que mantienen a las Albas en los primeros puestos.

La delantera de Santiago Morning y además, seleccionada nacional, Yenny Acuña, ha tenido una gran temporada en su equipo donde no destaca solamente por rapidez y técnica, sino que también por su pasión y su capacidad goleadora. Acuña está dentro de las cinco artilleras del campeonato y suma 15 goles.

Rebeca Fernández conocida como "Rebecrack", es la segunda goleadora de las Leonas se ha transformado en una de las principales figuras del fútbol chileno. La jugadora que antes brillara en Santiago Wanderers, llegó a la Universidad de Chile a aportar jerarquía y goles y lo hizo notar en la participación de las azules en la Copa Libertadores, donde se consagró goleadores del torneo. Fernández también está nominada al premio The Best de este 2022.

Pronto podrás seguir conociendo a las nominadas a los Premios FutFem 2022 y también podrás participar escogiendo a tus favoritas.