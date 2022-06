Nayadet López Opazo ha tenido una buena semana. El miércoles, pasada la medianoche, se confirmó su nominación con la selección chilena a la Copa América Femenina 2022 y este jueves el Espanyol, equipo donde milita desde hace una temporada, anunció su renovación.

Las Pericas no lograron el ascenso a Primera Iberdrola, por lo que en la 2022/23 disputarán la Primera RFEF, otrora conocida como Reto Iberdrola. Esta temporada, el torneo contará con un nuevo formato: se enfrentarán todas contra todas y no estará dividido en grupos geográficos como en antaño.

Este jueves comenzó con la noticia de las renovaciones de ambas futbolistas, hoy con sus respectivas selecciones preparando la Copa América Femenina. "Las jugadoras internacionales con Colombia y Chile, respectivamente, seguirán una temporada más con el club", comenzaron en Espanyol.

"El club ha llegado a un acuerdo con Daniela Caracas y Nayadet López Opazo para vestir de blanco y azul una temporada más. Las dos jugadoras son internacionales absolutas con las mencionadas selecciones y fueron parte importante del equipo titular la temporada pasada. Enhorabuena, Naya y Daniela", agregó el comunicado.

A pesar de haber manifestado su intención de jugar por Universidad de Chile, en entrevista con TNT Sports en el podcast Todas Jugamos, la eventual firma de López Opazo con las Leonas no se dará hasta al menos un año más.

"Sí me gustaría. Siempre, cuando me preguntan, digo que sí. No sé en qué momento, no sé a qué club aún, pero mi idea es poder venir a Chile en algún momento, poder jugar y estar más cerca de toda la familia, y poder conocer mucho más de todo el país. Puede ser cualquiera. Tengo presión por todos los lados, la familia, las amigas, pero siempre digo que si al día de hoy tuviese que decir un club, sería la U", expresó ese día.