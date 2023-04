Los equipos femenino y masculino de Colo Colo visitaron, este jueves, el colegio José Bernardo Suárez de la comuna de Macul, para realizar un entrenamiento de fútbol mixto junto con los niños y niñas que estudian allí en la previa del clásico ante Universidad Católica, que disputarán ambas escuadras el sábado 15 de abril.

Miku Ascanio fue una de las albas que dijeron presente en la activación en la escuela y anticipó el encuentro ante la UC. "Será muy complicado. La Católica siempre nos ha jugado muy bien, intenta salir jugando. La temporada pasada hubo un partido que se nos complicó, pero bueno. Ahora tenemos un muy buen plantel y esperamos quedarnos con esos tres puntos. Vamos a abrir el día de clásicos, ojalá ganemos los 6 puntos", aseguró.

Respecto a jugar fútbol mixto este jueves con sus compañeros en Colo Colo y los niños del colegio, Ascanio reveló que "me gustó muchísimo. Yo empecé jugando con hombres, porque en esa época, que una mujer jugara no era bien visto. Me encantó la inclusión en este colegio. Ojalá sea en todos los ámbitos de la vida, no sólo en el futbol".

La meta es quedarse en el Cacique

Para Yusmery Ascanio, quien lleva 12 años defendiendo los colores de Colo Colo, sería muy especial continuar en el equipo la próxima temporada. "A mí me gustaría seguir, pero eso lo tienen que ver los profes. Mi rendimiento en el año, y ojalá pueda seguir un año más en Colo Colo", señaló.

De todos modos, para ella lo mejor es que el equipo ha ido creciendo mucho. "Súper bien, ha mejorado muchísimo. Se ha profesionalizado mucho. Yo cuando llegué ni siquiera tenía contrato. Colo Colo ha sido el club que ha promovido que el futbol sea profesional y ojalá todos siguieran ese ejemplo", agregó Ascanio.

Finalmente, Miku apuntó hacia la ANFP y les pidió que no dejen al fútbol femenino de lado. "Me gustaría que se organizara mejor, a principios de año no sabíamos las fechas del campeonato y esos detalles marcan la diferencia", sentenció.