Michelle Olivares, a dos meses de alzar el título del Campeonato Femenino 2022 con Universidad de Chile, se despidió del club que la formó y anunció su salida de la institución luego de siete años. En un largo y sentido mensaje, la defensora le dijo adiós a las Leonas.

"Creo que en ningún lugar me había sentido tan querida y amada como cuando llegue a la U, mi proceso más lindo como jugadora lo he vivido estando en este hermoso club, por eso me duele tanto haber llegado a esto, a despedirme, pero después de 7 años con el nudo en la garganta me toca hacerlo", comenzó el mensaje.

Sin embargo, en su posteo dejó entrever que se quedará en el torneo nacional jugando. "Lamentablemente en el fútbol femenino, aquí en Chile no hay muchas opciones, cuando una se cambia de equipo es simplemente por tratar de buscar mejores condiciones en todos los sentidos", destacó Olivares.

¿Su destino? Colo-Colo. Todo indica que la zaguera, que hoy está concentrada con la selección chilena femenina Sub 20 que enfrentó a Costa Rica, será oficializada durante los próximos días en el Cacique.

"Atesoro cada lindo momento vivido aquí y los malos también porque al final todo es aprendizaje. Me voy contenta después de todo porque me voy como a cualquiera le gustaría irse, de la mejor manera y que es siendo campeona. Espero algún día nuestros caminos se vuelvan a juntar, gracias por tanto cariño, estoy infinitamente agradecida", destacó la jugadora que fue campeona en todas las categorías con Universidad de Chile.

Con el adiós de Olivares son seis las jugadoras que salen de las Leonas luego de ser campeonas nacionales. Yael Oviedo anunció su retiro del fútbol, mientras que Claudia Soto sigue sin fichar por algún club; Sofía Hartard fichó por Santiago Morning y Fernanda Ramírez por Colo-Colo. A ellas se suma Denisse Orellana.



El Campeonato Femenino 2022 no tiene fecha de inicio definida, pero todo apunta a que el fin de semana del 5 y 6 de marzo se celebrará la fecha 1. ¿Qué falta para eso? La oficialización de las bases y la confirmación de la ANFP.