En agosto pasado, María José Rojas anunció su llegada al Apollon Ladies de Chipre por la temporada 2022. La chilena llegaba al elenco campeón en la liga chipriota para disputar la Women's Champions League 22/23 y el torneo nacional, por eso sorprendió su salida de la institución tres meses después.

Hace una semana, Cote presentó su renuncia al club después de disputar seis partidos, anotar seis goles y brindar cuatro asistencias. Todo indicaba, sin embargo, que volvería a la liga de Australia, ya que el fin de semana del 19 y 20 de noviembre volvería la A-League Women 2022/23.

Finalmente será así, ya que este miércoles el Melbourne City informó que la nacional se sumaba al equipo para la presente temporada. "Estamos emocionados de anunciar que la seleccionada chilena María José Rojas se ha unido al club! Bienvenida al City, Cote", detallaron en redes sociales.

"Ella se une al City en reemplazo de la lesionada Hannah Wilkinson, quien fue descartada de la planilla en las primeras etapas de la pretemporada, debido a una lesión en el cuádriceps", agregó el Melbourne City respecto a su firma de contrato.

Será el sexto equipo australiano en el que milita María José Rojas: cuatro en Primera División (Canberra United, Sydney FC y Adelaide United) y otros dos en los clubes regionales (Adelaide University y Salisbury Inter).

"Feliz de ser parte de @melbournecity esta temporada. VAMOSSSS! Looking forward to it", expresó Coté en sus redes. El posible debut de la chilena será este sábado 19 a las 23:00 horas (hora de Chile), en calidad de visitante, contra Wellington Phoenix.