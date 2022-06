Colo Colo confirmó, este jueves, que denunciaron la situación ocurrida en el Superclásico Femenino ante la ANFP. La ausencia de ambulancia que atendiera a Javiera Grez, sumado a los hechos de violencia por parte de los hinchas, empañaron el partido entre el Cacique y Universidad de Chile que terminó con victoria visitante por 1-0.

Luis Mena, DT de las albas, explicó la situación que vivieron el día de ayer mediante un video. En él, además de dar un parte médico de la curicana, reveló que "Colo Colo ya emitió un reclamo formal a la ANFP y a todo el directorio para que estas situaciones no se vuelvan a repetir en nuestro fútbol y en ningún deporte".

Según el entrenador, "los hechos ocurridos ayer en el CDA son lamentables. Quedamos muy expuestos a esta situación y estamos muy conscientes que no puede volver a pasar en ninguna cancha del fútbol profesional".

Respecto al estado de salud de Javiera Grez, quien visitó el estadio Monumental tras recibir el alta médica, Mena detalló que "gracias a Dios, Javiera está bien y ya está en su casa. Se siguieron todos los conductos y protocolos. Estuvo internada ayer en la clínica MEDS para tener un resguardo, hoy ya está en su casa".

"Las jugadoras quedan expuestas y fue un momento muy dramático el no tener la ambulancia y gente que pudiera socorrer en este tipo de situaciones. Estamos muy conscientes de que ojalá esto no pase nunca más en nuestras canchas y que, de verdad, el fútbol profesional femenino no es solamente firmar un contrato, sino que también es profesionalizar la actividad de forma integral y que las jugadoras estén resguardadas y sobrecuidadas en su día a día para que no tengan ningún problema", sentenció el técnico.

Madelaine Rojas, jueza principal del Superclásico, consignó en su informe arbitral la falta de seguridad que retrasó el pitazo inicial, los proyectiles que lanzaron durante el encuentro y que cayeron en futbolistas, además de la violación al artículo 49 de las bases del campeonato, donde se obliga la presencia de ambulancias para disputar un partido.