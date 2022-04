La verdeamarela derrotó por la cuenta mínima a Venezuela y cerró el torneo Sudamericano Femenino Sub 20 con la valla invicta y con puntaje perfecto.

Locura máxima: Brasil es campeón del Sudamericano Femenino Sub 20 e irá a su décimo mundial consecutivo

Sudamericano Sub 20

El torneo Sudamericano Femenino Sub 20, que se desarrolló en la ciudad de La Calera desde el 6 de abril pasado, llegó a su término. Este domingo se disputó la última fecha del cuadrangular final y se definieron a las dos selecciones que dirán presente en la Copa del Mundo de la categoría, que será en Costa Rica.

Por un lado, Colombia goleó por tres a cero a Uruguay en el partido que abrió la jornada y, gracias al doblete de Gisela Robledo y al tanto de Ilana Izquierdo alcanzó el segundo boleto al mundial. Minutos más tarde, Brasil enfrentó a Venezuela y con un tempranero gol se coronaron campeonas del certamen.

Fue triunfo por 1-0 con tanto a los 3 minutos de Yaya Vitória. La verdeamarela no necesitó de más para clasificarse y alzar el título del Sudamericano Femenino Sub 20. ¿La razón? Brasil tuvo un torneo perfecto. En la fase inicial, por ejemplo, hubo tres equipos invictos pero las brasileñas no conocieron de tropiezos.

Se clasificaron al cuadrangular final con cuatro victorias en igual cantidad de partidos y 17 goles a favor, cero en contra. Esa racha se mantuvo en la segunda fase, ya que en tres encuentros sumaron igual cantidad de triunfos y cinco goles, con 0 recibidos.

Gabriela Barbieri fue la mejor portera ya que no dejó encajar anotaciones en todo el Sudamericano. Al mismo tiempo, Belén Aquino fue la bota de oro del certamen. La delantera uruguaya marcó 10 goles y se alzó como la máxima anotadora Sub 20 del continente, pese a no obtener el cupo al Mundial.