La euforia de la familia de Ámbar Figueroa tras su gol en el Mundial Sub 17: "La emoción no se puede decir con palabras"

Mundial Sub 17

Mundial Sub 17

"Dios es bueno con ella, se lo digo todos los días", expresó Carolay Rollino, mamá de Ámbar Figueroa, al ser preguntada por las emociones que sintieron después de verla anotar el 1-0 parcial de la selección chilena femenina Sub 17 en el Mundial de India 2022, que fue el que abrió la victoria sobre Nueva Zelanda.

Rollino relató a RedGol cómo vivieron el gol que anotó Figueroa, y contó que estaban "en familia, en la casa, con las personas que pudieron estar porque el horario es complicado, por ser horas de trabajo. Lo vivimos intenso y como la Ámbar hizo el gol en los primeros minutos, la emoción fue nivel Dios".

Esteban, el papá de Ámbar, es uno de sus principales fanáticos, y también fue quien la entrenó como futbolista durante sus primeros años de vida. Carolay cuenta que en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando ella tenía apenas tres años pero ya jugaba con un balón en casa, él soñó con verla en una cita planetaria.

"Mi esposo lloraba pero ahora de alegria al ver a Ambitar, como él le dice, cumplir un sueño. Hace muchos años atrás, por el 2010 viendo a Chile masculino en Sudáfrica, él le habló. Le dijo que algún día ella jugaría un mundial pero de mujeres, palabras cumplidas. Desde muy pequeña se lo dijo", confesó emocionada.

Pero eso no es todo, ya que la dedicatoria del gol fue para su tío, uno de los puntales de su carrera futbolística, quien falleció hace un tiempo. El tinte emocional adicional que tuvo la anotación de Ámbar ante Nueva Zelanda marcó a la familia Figueroa Rollino.

"Parte de la celebración de ella fue a lo Matador. Dedicó su gol a su tío favorito, hermano de mi esposo, que se nos fue con 25 años para el cielo. Él fue clave en su proceso, la llevaba a jugar en canchas de baby fútbol y también entrenaba con ella. Son un montón de emociones para ella", agregó Carolay.

Sin embargo, conversar con su hija fue algo que se dilató un poco, ya que los primeros días fueron de emociones en caliente. "Hoy recién pudimos hablar más en frío con ella, ya que nos contaba que su celular explotó de mensajes y seguidores. Nos dijo que es una alegría enorme, algo que no se puede decir con palabras. Solo con las emociones transmitidas lo dice todo y con sus caritas", reveló.

En la familia Figueroa Rollino ya están planificando lo que será el partido entre la Roja Sub 17 y Alemania, este viernes 14 a las 11:30 am. "Nos vamos a juntar en familia, los que puedan no más, porque el horario nos pilla a todos trabajando. Los amigos o familiares que se puedan arrancar del trabajo van a venir a ver el partido acá y a disfrutar, que es lo que nos toca ahora", cerró su mamá.