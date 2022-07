30ºC grados a la sombra marcaron este jueves los termómetros en Cali. Con tormenta eléctrica, pero sin lluvias, la Roja Femenina saltó a las canchas del Colegio Colombo Británico en la zona sur de la capital del Valle del Cauca para completar su cuarto entrenamiento preparando la Copa América Femenina 2022.

A diferencia de otros días, esta vez la práctica fue a puertas cerradas, ya que la selección chilena disputó un amistoso contra un equipo colombiano para continuar con la previa de su debut en el certamen continental.

Si bien Bolivia vs Ecuador y Colombia vs Paraguay engalanarán la fecha 1, la Roja no hará su debut internacional hasta el próximo lunes, cuando enfrenten a las guaraníes. Por ese motivo, tanto el reconocimiento de cancha -en el estadio Pascual Guerrero- como el Media Day oficial -la sesión de fotos- se realizarán durante el fin de semana.

La humedad y el calor de Cali contrastan con el clima que tuvieron las seleccionadas durante sus semanas de entrenamiento en Chile, de cara a los amistosos ante Venezuela. La idea de viajar con una semana de antelación para su primer partido tenía relación con acostumbrarse al clima y que no les afecte tanto para el debut.

"Aclimatarse nos va a servir mucho para lo que será el primer partido, así como que el rival ha jugado un partido. Nos estamos acostumbrando al clima. Está mucho más pesado a comparación de Chile, hace mucho calor, pero estos días nos van a servir para llegar de mejor forma", expresó Camila Sáez.

El día viernes, la Roja entrenará a las 16:00 horas (hora local, 17:00 hora de Chile) en el colegio Colombo Británico, justo mientras Bolivia y Ecuador saltan a la cancha para darle el puntapié inicial a la Copa América Femenina.