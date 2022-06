La Roja Femenina Sub 17 debuta en el torneo de Gradisca con triunfo en penales sobre México

Este miércoles 22 de junio, a las 12:30 horas, La Roja Femenina Sub 17 saltó a la cancha del estadio en Cervignano del Friuli, en Italia, para enfrentar a México en su debut en el torneo Delle Nazioni di Gradisca. Las nacionales empataron 1-1 en el tiempo regular pero ganaron por 4-3 en penales y clasificaron a la final del certamen.

El partido empezó con mucho ida y vuelta y con oportunidades para ambos equipos. Las arqueras se mostraron sólidas para atajar, hasta que llegó la potencia goleadora de Chile. Anaís Álvarez logró poner el 1-0 a favor de las nacionales a los 10 minutos. Se sacó a varias rivales y frente al arco disparó potente y convirtió el primer gol de la tarde.

Sin embargo, el empate no tardó en llegar. Una falta de Anaís Cifuentes a los 21’ terminó con la jueza pitando penal, que Brenda Vega convirtió en gol desde los 12 pasos segundos más tarde. El resto del primer tiempo estuvo tranquilo y México se acercaba más, pero no lograba romper el arco chileno nuevamente.

La segunda mitad, no obstante, fue mucho más para Chile. Tuvo, en total, al menos cuatro tiros de parte de la Roja Femenina Sub-17, entre Tali Rovner y Ámbar Figueroa, pero no llegaron a puerto y no lograron desequilibrar el marcador.

Por esa razón, una vez terminados los 80’ de tiempo reglamentario, definieron mediante penales a la ganadora del partido entre Chile y la Tri, que enfrentaría a India este viernes, que fue la perdedora del encuentro ante Italia por 7-0.

El primer penal fue convertido por Katerine Cubillos. Luego, Cata Mellado estuvo cerca de atajarle a Fátima Servín en México, pero no pudo. Tali Rovner puso el 2-1 parcial, que fue empatado segundos más tarde por Joselin Muñoz. Aunque el tercer penal que pateó Emma González fue tapado por Renatta Cota, la mexicana Natalia Colin falló.

Cuando todo estaba igualado 2-2, Catalina Figueroa también erró, pero Tatiana Flores la mandó afuera y mantuvo el empate parcial. ¿El problema? el tiro de Constanza Oliver fue contenido por la portera Cota, pero Cata Mellado no quiso ser menos y dejó todo empatado para empezar el muere muere al atajar el tanto de Giselle Espinosa.

Anaís Cifuentes fue la encargada de poner el 3-2 a favor de la Roja Femenina Sub 17, pero Blanca Muñoz volvió a igualar las acciones. Luego, Daniela Acevedo le dio la clasificación definitiva a Chile, ya que Blanca Muñoz la mandó a volar por las nubes y eliminó a México de la lucha por el título en Gradisca.

Programación del torneo de Gradisca

Viernes 24 de junio

11:00 Chile vs India. Estadio Aquileia.

12:30 Italia vs México. Estadio Comunale, Savogna d’Isonzo.

Domingo 26 de junio

10:30 India vs México. Campo Sportivo Comunale, Villesse.

12:30 Italia vs Chile. Estadio Gino Colaussi, Gradisca d'Isonzo.