Para las dos jugadoras de la selección chilena femenina sub 17, el equipo ha crecido lo suficiente como para pelear el título de la Revelations Cup y en la Copa del Mundo.

Katerine Cubillos y Maitte Tapia confían en el salto de calidad de la Roja femenina sub 17 previo al mundial

La selección chilena femenina sub 17 todavía tiene posibilidades de ganar la Revelations Cup 2022. En la última fecha del torneo, en la que enfrentarán a Canadá este martes a las 14:00, deben ganar por dos goles de diferencia más que México para ser campeonas. Katerine Cubillos y Maitte Tapia, piezas clave del equipo, confían en sus compañeras para lograr grandes cosas no solo hoy en Guanajuato, sino que también en el Mundial.

Para Tapia, delantera de Palestino, "la verdad es que he visto al equipo muy bien preparado. Los partidos que hemos jugado han sido muy intensos y duros. Siento que hemos dado un saltito de calidad respecto a lo que fue el Sudamericano y eso se refleja en la cancha y en los resultados que hemos tenido".

El mismo análisis es el que hace la atacante de Deportes Iquique. "Siento que hemos crecido demasiado como equipo; se siente esa confianza y el compañerismo. Creo que estamos más unidas y más fuertes, psicológica y también físicamente. Vamos para lograr algo en la Copa del Mundo y mostrar nuestro juego, que tanto hemos aprendido", agregó.

Tapia, por otro lado, siente que el plantel ha mejorado en todo ámbito. "Veo al equipo muy bien preparado después de los últimos partidos que hemos tenido. Colombia y México no son cualquier rival. Estamos bien preparadas para jugar contra Canadá, les podemos jugar de igual a igual e incluso mejor. Confío en mis compañeras y en el cuerpo técnico", manifestó.

Sin embargo, Cubillos no ha estado disponible para jugar en la Revelations Cup con la Roja femenina sub 17, debido a una lesión que arrastra desde hace unas semanas. Debido a que es una inamovible de la selección, Alex Castro la convocó para que se recupere junto al cuerpo médico nacional.

"La lesión me ha impedido jugar pero acá nos estamos recuperando de la mejor manera. Quizás no en cancha, pero con trabajo en el gimnasio con los doctores y kines que han hecho un buen trabajo. A mí me han apoyado harto y estoy preparándome para estar de la mejor manera cuando vuelva", destacó la iquiqueña.

El partido de hoy frente a Canadá será la última prueba real previo al viaje a India. Entre el 11 y 30 de octubre, la selección chilena femenina sub 17 disputará el mundial de la categoría para el que clasificó en marzo pasado. Enfrentarán a Alemania, Nueva Zelanda y Nigeria.