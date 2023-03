Han pasado tres meses desde que terminó el Campeonato femenino de Primera División y recién este jueves los clubes votaron las bases del torneo. Las jugadoras tuvieron que hacer una campaña en las redes sociales para exigir que se respetara la extensión de la competencia y que no fuera un torneo corto como querían algunas instituciones.

A pesar de que la mayoría de los equipos ya comenzaron sus pretemporadas y vienen trabajando hace un tiempo en la conformación de sus planteles, hay dos clubes que no están entrenando. Fernández Vial y Deportes Antofagasta son los únicos conjuntos que no han comenzado su preparación y tampoco se sabe cuándo lo harán.

La excapitana del CDA, Karla Farías, aseguró que "el club no se hace responsable de las mujeres. Ellos firmaron un convenio donde un tercero administra y después no importa nada más", comentó en conversación con el programa Madero Deportes. La exjugadora de las Pumas no solo apunta a la empresa privada que administra el fútbol femenino, sino que también a la dirigencia que encabeza Jorge Sánchez.

"El torneo femenino es administrado por una empresa privada que desde mi punto de vista no fue bien administrada, y la evidencia está en que jugaron en cualquier cancha. A principio de año estuvimos muy abajo en la tabla y eso tuvo que ver con la falta de preparación". Porque además, Farías contó que por la falta de pretemporada, varias de sus compañeras tuvieron lesiones graves.

Karla agregó que "mis compañeras a la fecha no están entrenando, no saben si el cuerpo técnico continúa, tampoco saben si SQM Salar continuará administrando el fútbol femenino por la nueva ley que rige desde el 1 de enero de este año no puede tercerizarse. Por cuarto año consecutivo no tuvieron pretemporada. El año pasado tuvimos compañeras que se cortaron el ligamento cruzado, otras se fracturaron y eso tiene que ver con la mala preparación física que tuvimos".

La jugadora confirmó en el programa que habló tras su desvinculación porque antes hubiese afectado a su equipo, pero añadió que "siempre nos han faltado el respeto. Yo sufrí maltrato sicológico por dos años y medio. Las chicas tienen miedo de hablar porque van a salir perjudicadas. A mí me cortaron por decir que quería competir y entrenar. La últimas vez empezamos a entrenar el 8 y el torneo partía el 15. Tuvieron que postergar la fecha".