A pesar de que el inicio del Campeonato Femenino estaba pactado para este fin de semana, aún hay dos clubes que no han retomado los trabajos de precompetencia.

Antofagasta y Fernández Vial Femenino: Los dos clubes que aún no inician la pretemporada

El comienzo del Campeonato Femenino 2023 todavía está en stand-by. Si bien se suponía que el fin de semana del 4 y 5 de marzo sería el puntapié inicial, todavía no se aprueban las bases, no se confirma el fixture y hay clubes que no retoman los entrenamientos ni empiezan los trabajos previos al certamen.

De los 14 que están pactados para competir en Primera División, 12 ya entrenan: Colo Colo, Universidad de Chile, Santiago Morning, Palestino, Audax Italiano, Universidad Católica; Universidad de Concepción, O'Higgins, Cobresal, Deportes Iquique, Coquimbo Unido y Deportes Puerto Montt. ¿Quiénes no vuelven aún? Deportes Antofagasta y Fernández Vial.

En el caso de las Pumas, en sus redes sociales no han compartido mayor información respecto al inicio de la pretemporada. Desde la Perla del Norte confirman a RedGol Fem que las jugadoras han estado entrenando por su cuenta en la playa y en distintas canchas pero que el club no se ha pronunciado.

Similar es la situación de Fernández Vial, quienes están con dramas graves en la antesala del campeonato. Desde diciembre que sus jugadoras reclaman sueldos adeudados y varias de ellas han tenido que renunciar a sus finiquitos pendientes para poder liberar su pase y fichar por otros clubes.

Pese a que solicitaron ayuda de la ANJUFF, la dirigencia del Almirante no se ha pronunciado ni les ha dado respuestas. El plantel juvenil se manifestó y exigió que pusieran fecha para iniciar los entrenamientos, pero ni ellas ni el equipo adulto ha retomado las prácticas.

Por su parte, esta no es la primera vez que ocurre lo mismo con Antofagasta, ya que han comenzado con los mismos tropiezos todos y cada uno de los torneos desde 2019 en adelante. Asimismo, en el Vial todavía no saben si competirán en 2023 ya que no tienen dinero para financiar a la rama femenina. Todo está en veremos.