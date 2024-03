Colo Colo femenino comenzó su camino en el Campeonato Femenino 2024 de la mejor manera. Este sábado, y acompañadas de su público en el Estadio Monumental, las albas golearon por 5-0 a la Universidad de Concepción en la fecha 2. Fue el debut colocolino en el torneo, ya que la primera fecha (contra Everton) se suspendió.

Dahiana Bogarín abrió la cuenta para las albas con un gol olímpico a los 9′. Más tarde, otro tiro de esquina ejecutado por la paraguaya terminó en gol: a los 32′, el tiro de la seleccionada guaraní encontró el cabezazo de la colombiana Corina Clavijo, quien se encargó de poner el 2-0 del encuentro.

A los 48′, Yessenia López atacó por el sector izquierdo y metió un caño para después rematar al arco. Si bien el ángulo era difícil, la portera de la UdeC tocó el balón y terminó metiéndolo en el arco. A los 55′, la uruguaya Guillermina Grant aprovechó un rebote en el palo para anotar de cabeza el 4-0.

La goleada la sentenció una de las figuras del bicampeonato: Isidora Olave. A los 60′, Grant rescató un balón en la entrada del área y se lo dejó a la Chichi para que rematara cruzado al arco. Fue el 5-0 definitivo de las albas, quienes sueñan con el tricampeonato nacional.

Santiago Morning también goleó

De manera paralela, Santiago Morning goleó por 5-0 a Deportes Antofagasta en la fecha 2 del Campeonato Femenino 2024. Thayla Moreira (3′), Bárbara Muñoz (17′), Mary Valencia (38′), Maya Pellegrini (60′) y Bárbara Muñoz (89′) anotaron para las microbuseras en el Estadio Municipal de María Elena.

Con los resultados de este sábado 16 de marzo, el Chago y el Cacique escalaron hasta la punta de la tabla de posiciones con tres puntos en un partido disputado. Universidad de Chile, Coquimbo Unido y Unión Española también tienen tres unidades, pero ya jugaron su primera fecha.

Este domingo se terminará la fecha 2. Los partidos de Cobresal vs Audax Italiano (11:00), Universidad de Chile vs Coquimbo Unido (11:00), Deportes Iquique vs Palestino (12:00) y Universidad Católica vs Everton (16:00) protagonizarán la jornada. Zapping transmitirá los duelos de la U y la UC.

