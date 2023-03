Después de mucha espera finalmente las bases del Campeonato Femenino de Primera División fueron aprobadas y las jugadoras tendrán un torneo largo como ellas pedían. La competición iniciará el próximo 25 de marzo y se extenderá con su fase regular hasta septiembre, pues en octubre y noviembre habrá para por la Copa Libertadores y los Juegos Panamericanos.

Una vez que concluya Santiago 2023, el torneo femenino retomará la actividad en la post temporada con los play offs. Esa instancia se jugará hasta el mes de diciembre. Paloma Bermúdez, directora de Anjuff comentó que "luego de haber recibido la información oficial por parte de la Anfp en relación a nuestro campeonato, nos hemos reunido con las jugadoras para evaluar esta información, y a pesar de que estamos convencidas de que vamos en la dirección correcta, al menos con la contratación de un mínimo de nueve jugadoras al inicio de la temporada, creemos que no es suficiente y no estamos conformes"

"Es súper importante que esperemos las bases del campeonato y el fixture para realmente poder saber en qué escenario estamos. Sabemos que en primera instancia sólo unos equipos van a jugar hasta septiembre y la primera semana de diciembre, pero esto implica que más de la mitad de las jugadoras van a estar sin contrato en septiembre y van a estar desprotegidas laboralmente", aseguró la directora de la entidad.

Además, Bermúdez indicó que "sabemos que hay algunos clubes que están dispuestos a hacer acuerdos con sus jugadoras para esos meses que no estará el campeonato activo, sin embargo esto no se asegura estas condiciones para todas y las dejamos nuevamente a la deriva de la voluntad de sus clubes. Es por eso que no queremos bajar los brazos y vamos a seguir haciendo todo lo que sea posible para darles estabilidad laboral a todas las jugadoras".

Finalmente, la agrupación que defiende a las jugadoras puso en alerta otras situaciones: "Este momento es súper importante que lo aprovechemos para levantar nuestra preocupación por la Primera B, por Antofagasta y Fernández Vial que estos últimos dos clubes están en primera división y el campeonato empieza el 25 de marzo y todavía no han empezado sus pretemporadas. Todas estas cosas son parte de este camino a la profesionalización y creemos que es urgente que nos sigamos haciendo cargo de todo lo que esto implica", cerró Paloma Bermúdez.