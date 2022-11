Cada vez se acerca más el momento de celebrar la entrega de los Premios FutFem 2022 presentdos por Unimarc. La fiesta del fútbol se vivirá el lunes 5 de diciembre en la Casa de la Cultura de la Comuna de Ñuñoa.

Las votaciones están abiertas para elegir a las mejores jugadoras y el mejor entrenador de la temporada y para votar debes ingresar al sitio web de Contragolpe, registrar tus datos y escoger a tus favoritas. Además, estarás participando por una invitación doble para ser parte de la gala.

Una de las 14 categorías que se premiará es la de Jugadora Revelación Christiane Endler. Por segundo año consecutivo se reconocerá a aquella futbolista joven que destacó en el campeonato. Las nominadas para esta categoría son Thiare Parraguez de O'Higgins, Valentina Navarrete de Santiago Morning y Karen Fuentes de la Universidad de Chile.

Esta jugadora de 18 años se ganó la titularidad en la oncena de Carlos Véliz. Es volante de contención, pero dada su polifuncionalidad ha jugado en otras posiciones. De hecho, el técnico de las Leonas la utiliza como lateral derecha y es una pieza muy importante en la U.

En RedGol Fem conversamos con Karen Fuentes y comentó su nominación al premio Revelación que nuevamente será presentado por Tiane Endler: "Estoy muy contenta y emocionada por la nominación. Era un meta que me había propuesto a inicios de este año. Me alegra que se refleje el esfuerzo y el sacrificio, y para mí ya ser nominada es un gran premio".

Si bien aún no termina el campeonato, para Karen su temporada ha sido muy buena y de mucho aprendizaje. "Pude fortalecerme y consolidarme dentro del equipo, encontrar mi puesto, aprender a jugar en varias posiciones más y también pude afianzarme en la titularidad", comentó la nacida en Santiago.

"En verdad fue un proceso de mucho crecimiento que incluso me abrió las puertas de la Selección. Sumé nuevas experiencias. Me siento muy feliz por todo lo que he logrado. La verdad es que me divierto mucho haciendo lo que amo y disfruto del fútbol, me llena muchísimo el corazón", agregó Karen Fuentes.

La volante de la U participó en los Premios Futfem del año pasado y para ella que se repita esta ceremonia "es muy importante, ya que era necesario que el fútbol femenino tuviera su propio espacio y reconocimiento. Estoy muy contenta con la iniciativa y espero que año tras año esto se vuelva algo habitual para seguir creciendo y fortaleciendo este deporte tan lindo realizado por mujeres".