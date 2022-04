Uno de los eventos de skate más importantes de Chile es el Rey de Reyes, que este sábado 9 de abril desarrollará su décima edición en el Parque de los Reyes en Santiago, donde buscarán coronar al y la monarca del deporte. La cita es a las 10:00 am, en el skatepark del recinto urbano.

Josefina Tapia tiene 19 años y durante 2021 entró a la historia grande de la disciplina en Chile, ya que fue la única representante nacional en el skate en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esto, porque no era un deporte olímpico antes de esta edición de la cita de los cinco anillos. Este sábado buscará ser la reina del skate en Chile.

En conversación con RedGol, Tapia aseguró que "se viene súper entretenido el Rey de Reyes este fin de semana. Yo ya estoy en Santiago, porque soy de Cachagua, y estoy yendo a entrenar a la pista para prepararme. El viernes tenemos un día de práctica y el sábado es la competencia. Es un torneo internacional así que va a estar bueno, habrá hartas personas de otros países. Hay que ir a puro pasarlo bien y disfrutar del skate con ellos. Estamos de vuelta porque en 2021 no se hizo el Rey de Reyes, y muy feliz de retomar esta competencia".

Respecto a su viaje a Tokio, la rider chilena confesó que "estuve en los Juegos Olímpicos y fue una experiencia súper bonita. Rescato muchas cosas bacanes de esa experiencia". Allí, Tapia dijo presente en la etapa clasificatoria pero luego se quedó en la ronda preliminar de la categoría park.

"A corto plazo mi meta es este fin de semana, porque más que ganar lo que me hace más feliz es que vienen mujeres de otros países a competir y podremos compartir el skate, pasarla bien y ojalá obtener un buen resultado. A mediano plazo pienso en los Panamericanos que serán en Chile, quiero representar al país aquí y en una competencia importante como esa. Espero que gracias a eso hagan una pista de nivel internacional para poder practicar aquí en Chile, porque no hay, entonces supongo que para el Panamericano tendrán una pista de nivel", agregó Josefina Tapia.

Pero, a pesar de decir presente en una cita olímpica, la skater chilena no entrena en el país, sino que suele viajar a Brasil. La razón es que "falta infraestructura. No tenemos pistas de calidad para entrenar y por eso yo voy constantemente a Brasil, porque aquí para practicar mi disciplina es súper difícil seguir progresando. Para no quedarme pegada tengo que viajar a Brasil u otros lugares para progresar", manifestó.

"La realidad es que en Chile falta mucho por crecer y estamos a años luz de Brasil, unos 50 años detrás de Brasil en la evolución del skate. Todavía faltan muchos lugares donde poder practicar, gente que se especialice en el deporte para poder hacer clases para niños, construir nuevos skateparks, y eso es lo fundamental que nos falta", añadió.

De todos modos, para Josefina Tapia el panorama es positivo. "Obvio podemos seguir mejorando de aquí a los Panamericanos, porque están construyendo un skatepark en el río Mapocho, que ojalá quede bueno, y están haciendo varias pistas en diferentes regiones también, que van a ayudar a que aparezcan nuevos talentos en Chile. De todas maneras, como es un deporte olímpico ahora, está creciendo mucho y se está mirando de manera distinta, así que espero que haya más apoyo", sentenció.

Aunque por su corta edad muchos denominarían a Jose como una promesa del skate nacional, la verdad es que ella es una realidad. Aprovechó la conversación con RedGol para dejarle un mensaje a las deportistas que quieren ingresar a esta disciplina.

"Les diría que se motiven porque es un deporte en el que hay que tener mucha perseverancia y hay que aprender a caerse. Uno constantemente se cae, yo hasta el día de hoy me caigo, y no porque lleve siete años andando en skate no me voy a caer más. De las caídas vamos aprendiendo trucos nuevos y valen la pena, porque al hacer uno la sensación es la mejor. Que se motiven, porque con esfuerzo todo se puede lograr", declaró.

Para todos quienes deseen asistir al Rey de Reyes y vivir una buena tarde de skate este sábado, en las tiendas Vans del Mall Costanera Center, Parque Arauco, Plaza Vespucio y Arauco Maipú los fanáticos pueden retirar hasta dos entradas por persona para el evento.