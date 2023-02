No quiso responderle a Christiane Endler y aseguró que entiende sus motivaciones y declaraciones. De todos modos, para José Letelier es importante no salir a responder las críticas de sus ahora ex seleccionadas.

La salida de José Letelier de la Selección Chilena Femenina se concretó el pasado viernes, luego de la eliminación del equipo nacional del Mundial 2023. La derrota a manos de Haití por dos goles a uno terminó con un proceso que se extendió por casi siete años, desde que el DT asumió el cargo en ese periodo en que la Roja estuvo sin competir.

En entrevista con Las Últimas Noticias, sin embargo, el entrenador decidió bajarle el perfil a las polémicas y declaraciones de jugadoras en contra de su proceso. Es más, asegura que entiende a Christiane Endler y descarta que su forma de liderar sea algo negativo o que lo haya incomodado alguna vez.

Letelier afirmó que "no quiero entrar a polemizar públicamente con ellas. Nunca lo voy a hacer. No me interesa entrar en el juego de las declaraciones y las réplicas. No había escuchado ese comentario. Me llama la atención. No sé por qué lo dijo, y claramente no me lo dijo a mí después del partido", respecto a lo que expresó Tiane hace unos días.

Es más, respecto a la petición de su salida que hizo Endler luego del repechaje mundialista, el ex seleccionador se mostró tranquilo. "Todos tienen derecho a plantear sus puntos de vista y no siento que valga la pena salir a responderle a ella o a ninguna jugadora lo que haya dicho en los medios", agregó.

Por otra parte, Letelier habló específicamente de la capitana del equipo, siempre con buen tono. "Claro que es difícil dirigir a la mejor arquera del mundo. El ego es algo que todos desarrollamos si es que nos va bien, y en el fútbol eso es algo permanente", comienza.

"Endler está todo el año codeándose con las mejores del mundo, juega partidos de gran nivel y en condiciones súper profesionales. Y cuando viene a la Selección, quiere o piensa que deberíamos llegar a los mismos estándares, cuando la realidad en Chile es muy distinta a la de Francia", añadió el técnico.

De todos modos, descartó que hubiese conflictos en la convivencia entre ambos. "Ella es una profesional que se ha ganado todo en base a su esfuerzo. Es una jugadora muy importante y su liderazgo se lo ha ganado. Yo la conozco desde que la llevé a Colo Colo desde Everton", manifiesta.

"Nuestra relación es distinta desde ese tiempo porque las circunstancias son diferentes. Yo antes era el profesor buena onda y ahora el entrenador, el jefe. En verdad con ella no andábamos a las risas, pero sí hablábamos sin problemas de lo referente a la Selección, a los partidos", sentenció Letelier.