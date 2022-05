Isidora Carrasco inició su camino en el patinaje artístico desde muy pequeña. Fue gracias a su "Yaya" que la llevó a un taller de la municipalidad de San Joaquín para que ella y su hermana no estuviesen solo mirando televisión después del colegio. Además sus hermanos siempre estuvieron ligados al deporte, por lo que era un estilo de vida que sin duda iba a seguir.

Cuando habla del patinaje, lo hace con mucha emoción y pasión: "escogí ser patinadora porque a penas me subí aa los patines, sentí la libertad de trasladarme de un lugar a otro, de expresar emociones, de bailar y simplemente ser feliz". Isidora ha competido desde los seis años en categorías pequeñas y básicas. Así fue avanzando hasta que llegó a la alta competencia.

Ha sido campeona nacional en muchas oportunidades. Fue convocada a la selección chilena que competió en el Sudamericano de Encarnación, Paraguay a los 9 años y desde ahí que todos los años es convocada al combinado nacional. Isidora ha viajado a perfeccionarse técnicamente a Italia, Uruguay, Argentina y Paraguay, y además ha representado a Chile en el país paraguayo, dos veces en Brasil, Argentina y Colombia.

Isidora es deportista becada por el Club Social y Deportivo Colo Colo y sobre esta oportunidad declara que "ha sido una experiencia maravillosa, es un sueño hecho realidad. Primero porque Colo Colo es el club de mis amores y de toda mi familia y la ayuda que me han entregado ha sido increíble"

Para la patinadora "es un orgullo poder representar a Colo Colo y llevar este maravilloso nombre a todos lados. Además que ser deportista de alto rendimiento en Chile es muy difícil aún teniendo el apoyo de mi famila, pues los recursos son muy escasos y más aún cuando todo en este deporte es carísimo. Sin esta ayuda no podría especializarme ni comprarme la implementación necesaria que debe renovarse muchas veces al año".

Para Isidora, el patinaje ha sido fundamental en mucho ámbitos de su vida: "me ha dado mucho más de lo que siempre imaginé. Primero y ante todo, a tener disciplina, fuerza, entereza, compromiso, también a ser entregada y conseguir los objetivos. He aprendido a ser responsable, resiliente y a amar lo que a uno le apasiona; a trabajar duro sin importar ningún obstáculo y a no rendirme por más duro que sea lo que enfrento, pero por sobre todo, me ha entregado una manera exquisita de vivir y crecer", confiesa.

Isidora este año representará a Chile en el I Sudamericano de Deportes sobre Ruedas que se llevará a cabo en San Juan, Argentina entre el 27 de mayo y el 17 de junio.