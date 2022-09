Universidad Católica vive días complicados en el fútbol femenino. Las cruzadas solo suman derrotas en el grupo A, luego de disputar las tres primeras fechas. Y este fin de semana tenían un partido bravo: frente a uno de los líderes, Colo Colo.

Pero la huelga de los trabajadores del club cruzado afectó la programación del fútbol femenino pues en esta jornada se anuncíó que el duelo entre cruzadas y albas se suspendió. El choque estaba previsto para este sábado 1 de octubre, en el estadio Santiago Bueras de Maipú, desde las 15:30 horas.

La razón es una sola: Ronnie Radonich, el DT de la UC, está en huelga. “Este fin de semana tenemos un partido muy importante contra Colo-Colo, en el Estadio Santiago Bueras de Maipú. Lamentablemente no vamos a poder participar junto al kinesiólogo Gabriel Castillo porque estamos en paro y estoy sindicalizado“, dijo el entrenador.

El ex central explicó que “también hay integrantes del cuerpo técnico a los que les gustaría estar acá, pero no están porque no tienen contrato y tienen boletas de honorarios, por lo tanto no pueden estar en el sindicato. Nos da mucha pena estar en esta situación“.

Radonich reconoció que “llevo muchos años en el club, no esperaba llegar a huelga y al paro, pero lamentablemente tuvimos que llegar a esta definición. Mucha tristeza, pero vamos a seguir adelante pensando en que esto se debe solucionar, queremos mucho a esta institución y creemos que no nos merecemos este trato“.