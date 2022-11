La selección chilena femenina está lista para celebrar la fecha FIFA de noviembre. Con dos amistosos ante Filipinas en tierras nacionales, las dirigidas por José Letelier tendrán su última preparación en la previa del repechaje del Mundial 2023, que jugarán en febrero del próximo año.

Gisela Pino ha disputado seis partidos con la camiseta de la Roja Femenina. El último de ellos fue el 12 de junio del 2018. Cuatro años y cinco meses después, la volante del Deportivo Cali tiene la posibilidad de redebutar por Chile, esta vez ante las asiáticas, ya que fue nominada este mes.

Para la mediocampista, su regreso a la selección es una alegría importante. "La verdad es que estoy muy feliz por esta vuelta. Creo que ha sido duro para mí porque he trabajado durante todo este tiempo para poder estar acá y compartir con mis compañeras", aseguró este martes luego del entrenamiento.

El nivel que Pino ha mostrado en la liga colombiana la hizo merecedora de una nómina. "Creo que he trabajado para ayudar al equipo y gracias a Dios se me dio todo en el Deportivo Cali. Eso también me ayudó a consagrarme y afiatarme al equipo para la Libertadores. Ese fue un gran paso para esta nominación y estoy muy feliz de estar acá", explicó Gisela.

De todos modos, su meta ahora es consolidarse en la selección chilena femenina y entrar a la nómina del torneo de play-offs mundialistas. "Es un partido muy bueno para la preparación que se está haciendo para el repechaje. Vamos a salir con todo para poder ganar estos dos partidos. Claramente me voy a jugar la opción de estar en el repechaje, que es lo que más quiero", sentenció.

El primero de los dos amistosos será el sábado 12 de noviembre a las 19:00 horas, en el estadio Sausalito de Viña del Mar. Luego, el martes 15, nuevamente a las 19:00 horas, jugarán en el Municipal de La Pintana también frente a Filipinas.