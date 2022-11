Francisca Florás tiene 46 años y es una destacadísima exponente del Jiu Jitsu brasileño. Toda la vida ha estado ligada al deporte. Desde pequeña participó en diversos talleres deportivos: tomó clases de tenis y natación en un club. En el colegio hizo gimnasia olímpica, vóleibol y, cuando ya era un poco mayor, realizó buceo, paracaídismo y mountain bike.

Por si fuera poco, es formada en Pedagogía en Educación Física y tiene un post grado en Gestión Deportiva. "Mis padres nunca fueron deportistas, por lo que no tuve un referente o inspiración. Solo eran las ganas de moverme, competir y jugar", explicó.

Fran asegura que nunca le llamaron la atención las artes marciales, pues ella competía en otros deportes. Un amigo le pidió acompañarlo a entrenar BJJ (Brazilian Jiu Jitsu) a Valparaíso y Eduardo, que era el profesor, le preguntó si quería probar una clase. "Entré al tatami y cuando terminó el entrenamiento le dije que me quería inscribir y que iba a entrenar para ser campeona mundial. Fue entre gracioso y raro, ya que ni siquiera sabía escribir bien el nombre de este deporte", comentó la oriunda de Viña del Mar.

En 2017, Francisca se convirtió en la primera mujer chilena en ser graduada en cinturón negro. También logró ser la primera mujer campeona mundial en la categoría Master en cinturón negro de la Internacional Brazilian Jiu Jitsu Federation (IBJJF). Es vicecampeona en la categoría adulto del Grand Slam y Continental de la UAEJJF (United Arab Emirates Jiu Jitsu Federation), además de estar tres veces clasificada al Mundial Profesional de la federación de Emiratos Árabes que se realiza en Abu Dhabi.

Este año en el cierre del ranking de Brazilian Jiu Jitsu sin kimono (no gi), se ubicó en el cuarto lugar de la categoría profesional adulto cinturón negro-café. Tanto la IBJJF como la UAEJJF son federaciones profesionales y Francisca compite año a año en ellas.

Actualmente, la deportista viñamarina se encuentra en Emiratos Árabes, ya que la próxima semana competirá en el World Pro. "Bajé 18 kilos para cambiar la categoría de peso (a -70) y lucharé un día el Mundial Master y al subsiguiente en categoría adulto. Es un tremendo desafío, ya que estuve todo el año compitiendo en el AJP Tour, pagando viajes, inscripciones, alojamientos, comidad, etcétera", aseguró Francisca.

"En este momento soy la mujer con más edad inscrita en ambas categorías. Es demasiado importante lo que se viene la próxima semana... Mi mayor desafío es poder luchar bien, ya que hace dos meses que arrastro dos lesiones articulares que he debido infiltrar para soportar el dolor", contó la artista marcial.

Como pasa con muchos deportistas, Florás depende de los auspiciadores y la ayuda económica para poder competir: "Primero quiero cerrar este Mundial al que logré clasificar con mucho sacrificio, y luego escogeré mi próximo desafío dependiendo de la ayuda que pueda encontrar. He gastado todos mis ahorros y si no consigo ayuda, haré cualquier cosa que me proponga. Soy así, no paro hasta que cumplo los objetivos que me propongo".

Sobre lo que le ha enseñado el deporte en general -y el Jiu Jitsu en particular-, Fran comentó que "aprendí el trabajo en equipo, la empatía, el respeto, la tolerancia a la frustración y la autosuperación. Del BJJ aprendí a tener más autocontrol. He madurado en muchos aspectos ya que antes era más reactiva, ahora solo quiero vivir en paz y ser feliz haciendo todo lo que me gusta. La vida es muy linda, pero también frágil y pasa muy rápido".

Finalmente, Fran Florás quiso entregar un mensaje a las y los Redgoleros: "Nunca es tarde para comenzar algo. Yo partí con 33 años, hoy tengo 46 y sigo luchando en adulto y master".